«Πώς επιτρέπεται αυτό;»: Ο Αρτέτα ξανά στο στόχαστρο για… σκοτεινές τακτικές απέναντι στην Άστον Βίλα!

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media η συμπεριφορά του Μικέλ Αρτέτα στη νίκη της Άρσεναλ με 4-1 επί της Άστον Βίλα, με αρκετούς φιλάθλους να τον κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε ξανά τα… γνωστά «dark arts» του για να επηρεάσει τη ροή του αγώνα.

Παρά το άνετο τελικό σκορ, η αναμέτρηση είχε αρκετή ένταση. Ο Ουνάι Έμερι αρνήθηκε τη χειραψία του Αρτέτα μετά το τέλος, ενώ ο Μαρτίνες ενεπλάκη σε έντονο διάλογο με οπαδούς της Άρσεναλ πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Με τη Βίλα να αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές των «κανονιέρηδων» στη μάχη του τίτλου, κάθε λεπτομέρεια είχε σημασία.Σύμφωνα με τους φιλάθλους, ο Αρτέτα φέρεται να έκανε ένα βήμα παραπάνω. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται να βγαίνει από την τεχνική του περιοχή την ώρα που ο Σάντσο πλησίαζε τη γραμμή, προσπαθώντας να αποφύγει την πίεση του Χινκαπιέ. Πολλοί υποστήριξαν ότι η παρουσία του Αρτέτα τόσο κοντά στον παίκτη της Βίλα τον ανάγκασε να αλλάξει κατεύθυνση και τελικά να χάσει την μπάλα.