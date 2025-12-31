ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η προτεραιότητα του Ρόκα για ενίσχυση

Δημοσιευτηκε:

Η προτεραιότητα του Ρόκα για ενίσχυση

Πού στοχεύει σε προσθήκη ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της ΑΕΚ

Η απόκτηση ενός ικανού επιτελικού μέσου, με ευχέρεια να αγωνίζεται και στις πτέρυγες της επίθεσης, αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΕΚ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Ο Τσάβι Ρόκα ψάχνει τον… αντί Τσακόν, ο οποίος αγωνιζόταν με επιτυχία στις θέσεις αυτές, αλλά, δυστυχώς για την ΑΕΚ, τραυματίστηκε σοβαρά στον εκτός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας και θα χάσει το υπόλοιπο της περιόδου.

Τη θέση πίσω από τον καθαρόαιμο φορ καλύπτει ο Γιώργος Ναούμ, ενώ μπορεί να την εξυπηρετήσει και ο Μάρκους Ρόντεν, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με τον νέο χρόνο μετά από δύο μήνες. Όπως συνηθίζει στις μεταγραφικές περιόδους, ο Ρόκα κινείται με απόλυτη μυστικότητα, έχει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών στα υπόψη του και σύντομα αναμένεται να καταλήξει στον εκλεκτό του.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Κάρολ Ανγκιέλσκι τέθηκε εκτός προπονήσεων και δεν υπολογίζεται (τουλάχιστον) για τον αγώνα με την Ανόρθωση, λόγω των πρόσφατων δηλώσεων που έκανε για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο παίκτης αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τσάβι Ρόκα για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Εφόσον αποχωρήσει, τότε, το πιο πιθανό είναι πως η ΑΕΚ θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού.

