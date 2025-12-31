Η τελευταία μέρα του χρόνου βρήκε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στο γήπεδο για προπόνηση καθώς η επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης πλησιάζει. Το Σάββατο οι πράσινοι θα ταξιδέψουν στην Πάφο για να παίξουν με τον Ακρίτα. Μία ομάδα που είναι στα... πάνω της και δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Με δύο σερί νίκες και έχοντας πάρει ισοπαλία από την ΑΕΚ πριν λίγες εβδομάδες, στέλνει το μήνυμα πως πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Όσον αφορά το πλάνο, η απουσία του Κουλιμπαλί φέρνει διαφοροποίηση στην άμυνα, με τον Σίμιτς να έχει τον πρώτο λόγο αντί του Αγκουζούλ. Και αυτό γιατί ο δεύτερος στα ματς που είχε φορέσει φανέλα βασικού δεν ανταποκρίθηκε καλά στα καθήκοντά του.

Στο μεταγραφικό μέτωπο, δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, με την ομάδα προγραμματισμού να ρίχνει ματιές σε μέσους, όμως έχει ανοικτές τις κεραίες της και σε άλλες θέσεις.