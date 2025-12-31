Ο Ζακάρια Σαβό έκανε την αρχή στην ΑΕΛ. Ο Δανιήλ Παρούτης προβάρει τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, ενώ στο ραντάρ είναι ο Κέλβιν Οφόρι. Η ομάδα προγραμματισμού έδρασε γρήγορα, αφού στόχος είναι το νέο αίμα να μπει με το... καλημέρα στην εξίσωση. Αυτή είναι η ουσία της ενίσχυσης. Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος να γίνει μετά, αφού έως τότε θα έχει παρέλθει μεγάλο αγωνιστικό μέρος, τόσο του πρωταθλήματος στην προσπάθεια που γίνεται για είσοδο στην εξάδα, ενώ στις 21 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με τον Άρη για τους «16» του κυπέλλου όπου είναι νοκ - άουτ. Ο τεχνικός διευθυντής, Ζοέλ Νταμάχου, με την ανάληψη των καθηκόντων του, μαζί με τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος Ιβάν Τρισκόφσκι, δεν σήκωσαν κεφάλι και προσδοκούν μέχρι τον αγώνα με την Ομόνοια στις 9 Ιανουαρίου να είναι όλα τα «όπλα» στη διάθεση του Ούγκο Μαρτίνς. Δηλαδή, να έχουν γίνει και οι τέσσερις προσθήκες που έχουν δικαιώμα.

Όσον αφορά τον Κέλβιν Οφόρι, πρόκειται για 24χρονο Γκανέζο που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά μπορεί να δώσει βοήθειες, τόσο στο αριστερό άκρο όσο και ως περιφερειακός επιθετικός. Τις σεζόν 2019-20 και 2020-21, καθώς και στο μισό της επόμενης σεζόν, αγωνιζόταν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, καταγράφοντας 27 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μία ασίστ. Στη συνέχεια μεταπήδησε στην Πάντερμπορν όπου σε μιάμιση σεζόν έπαιξε σε 17 παιχνίδια και σημείωσε δύο γκολ. Ακολούθως, για 2,5 χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Σπάρτακ Τρνάβα, σημειώνοντας 24 γκολ σε 101 εμφανίσεις, ενώ έδωσε και οχτώ ασίστ. Το καλοκαίρι του 2025 μετακινήθηκε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου σε 17 συμμετοχές πέτυχε τρία γκολ και έδωσε δύο ασίστ.

Με επιστροφές στο Δασάκι

Τόσο ο προπονητής όσο και οι παίκτες φορτσάρουν για τη σαββατιάτικη ανάμετρηση με τον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι. Μία κομβική μάχη για τη λεμεσιανή ομάδα αφού δεν θέλει με τίποτα να χάσει άλλη επαφή με την εξάδα. Προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και την ήττα από την ΑΕΚ που την άφησαν στάσιμη. Το θετικό για τον Μαρτίνς είναι πως θα έχει αυξημένες επιλογές καθώς επιστρέφουν από τιμωρία οι Φεριέρ και Ιμασίνγουε. Επίσης, κάποιοι παίκτες που είχαν μικροπροβλήματα θα είναι πολύ πιο έτοιμοι.