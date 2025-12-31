Δυσκολεύει η παραμονή του Μαρέσκα στην Τσέλσι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλο και πιο αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Τσέλσι, μετά το 2-2 με την Μπόρνμουθ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Οι «μπλε» άφησαν ξανά τη νίκη να τους ξεγλιστρήσει, με αποτέλεσμα η υπομονή μερίδας των φιλάθλων να εξαντληθεί και να αποδοκιμάσουν τον Ιταλό τεχνικό στο φινάλε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η συγκεκριμένη αντίδραση του κόσμου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση του Ιταλού τεχνικού με την ιδιοκτησία του συλλόγου.

Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άμεση κίνηση για αντικατάσταση προπονητή, δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να επισπευσθούν εφόσον τα αποτελέσματα δεν βελτιωθούν. Η Τσέλσι έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, γεγονός που εντείνει την πίεση.

Από την πλευρά του, ο Μαρέσκα δεν δείχνει διατεθειμένος να παραιτηθεί. Πρόσφατα, μετά από νίκη επί της Έβερτον, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι οι προηγούμενες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες από τότε που ανέλαβε, λόγω της έλλειψης στήριξης. Ωστόσο, το κλίμα στο Λονδίνο παραμένει βαρύ και το μέλλον του μοιάζει πιο ανοιχτό από ποτέ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

