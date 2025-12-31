ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Παρτίζαν δεν δίνει τον Τζόουνς στον Ολυμπιακό, εάν δεν βρεθεί αντικαταστάτης τους

Δημοσιευτηκε:

H Παρτίζαν δεν δίνει τον Τζόουνς στον Ολυμπιακό, εάν δεν βρεθεί αντικαταστάτης τους

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού για ενίσχυση στη θέση του σέντερ, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα έγκυρης ιστοσελίδας στη Σερβία, δεν είναι καν σίγουρο πως ο παίκτης θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «Mozzart Sport», οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου δεν έχουν σκοπό να αφήσουν τον Αμερικανό σέντερ να πάει πουθενά, αν δεν καταφέρουν πρώτα να βρουν επάξιο αντικαταστάτη. Εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το όνομα του Κρις Σίλβα, που αποχωρεί από την ΑΕΚ και ήταν βασικός στόχος της Παρτίζαν, όμως φαίνεται να καταλήγει στη Φενέρμπαχτσε.

Φυσικά, δεν αποκλείεται να αλλάξουν και πάλι τα δεδομένα της υπόθεσης αν βρεθεί ο ιδανικός παίκτης για τους Σέρβους, καθώς ο Τζόουνς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μείνει στην Παρτίζαν και εξακολουθεί να πιέζει ώστε να αποχωρήσει. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή η πρακτική των «ασπρόμαυρων» να αποτελεί «μοχλό» πίεσης, ώστε ο Ολυμπιακός να πληρώσει buy-out για τον παίκτη.

Όπως και να έχει, οι Πειραιώτες περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις και έχουν πάντα στα υπόψη μία-δύο εναλλακτικές για την ενίσχυση στη θέση του σέντερ.

Υπενθυμίζουμε ότι για να έχει το δικαίωμα να παίξει σε δεύτερη ομάδα της Euroleague μέσα στην ίδια σεζόν, ο Τζόουνς πρέπει να μείνει ελεύθερος από την Παρτίζαν μία μέρα πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου της διοργάνωσης. Η σχετική διορία εκπνέει το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη