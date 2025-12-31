Και ας γίνεται ιδιαίτερη κουβέντα για τους Κύπριους Γρηγόρη Κάστανο και Νικόλα Ιωάννου, όπως και τον Κονγκολέζο Αφιμίγκο Πουλούλου. Παρ' όλο που το ρόστερ είναι πληρέστατο και ποιοτικότατο, είναι δεδομένο πως η διοίκηση θα προσπαθήσει να δώσει όσο περισσότερα «όπλα» γίνεται στον Καρσέδο για τις προκλήσεις που έρχονται σε Κύπρο και Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη και όπως βγαίνει από τα ενδότερα, όλα γίνονται βάσει πλάνου.

Η προετοιμασία για το ματς με τον Απόλλωνα (04/01) μπήκε στην τελική ευθεία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.