Ήττα και στην Τουρκία για την Εθνική Χάντμπολ

Στον δεύτερο της αγώνα απέναντι στην Τουρκία, για την πρώτη φάση των προκριματικών του 2027 IHF World Men's Handball Championship, η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε εκτός έδρας με 35-19 (ημίχρονο 22-10).

Να σημειώσουμε πως η Εθνική μας είχε χάσει και στον αγώνα που έγινε στην Κύπρο (33-27).

Στα αξιοσημείωτα ότι η πλειάδα των χειροσφαιριστών που χρησιμοποίησε ο Ανδρέας Ανδρέου κατάφερε να πετύχει έστω ένα γκολ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Λούκας Παρασκευά με τέσσερα τέρματα.

Κύπρος (Ανδρέας Ανδρέου): Παπαλαμπριανού, Φέσιας, Ταρτίος 1, Μπακατσέλος 1, Παρασκευά 4, Τίκκας 2, Αργυρού 2, Γεωργιάδης 1, Χατζηδάκη 2, Ιωάννου, Χατζηπέτρου 1, Ν. Χαραλάμπους 1, Κρητικός 1, Α. Χαραλάμπους 2, Σπύρου 1.