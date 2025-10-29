Πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στους Τούρκους η Εθνική Χάντμπολ

Η Εθνική Κύπρου τα έδωσε όλα απέναντι στην Τουρκία, στο πρώτος σκέλος των αναμετρήσεων, για την πρώτη φάση των προκριματικών του 2027 IHF World Men's Handball Championship, χάνοντας με 33-27 στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό τον στόχο του να παραμείνει κοντά στο σκορ. Στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά μονάχα με δύο γκολ (14-16), ενώ μέχρι και το 40’ η διαφορά ήταν στο ένα γκολ (21-22), υπέρ των φιλοξενουμένων.

Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλος κατάφερε να ξεφύγει λίγο στο σκορ, παίρνοντας εν τέλει τη νίκη με 33-27.

Για την ομάδα μας, εννέα γκολ πέτυχε ο αρχηγός Ιούλιος Αργυρού και πέντε ο Βασίλης Δημοσθένους. Ακολούθησαν με τέσσερα οι Καρκάλατος και Α. Χαραλάμπους, δυο σκόραρε ο Χατζηπέτρου και από ένα οι Παρασκευά, Κ. Χαραλάμπους και Ιωάννου.

Η ρεβάνς του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, στις 15:00.

Κύπρος (Ανδρέας Ανδρέου): Παπαλαμπριανού, Ππούμος, Παρασκευά 1, Τίκκας, Δημοσθένους 5, Αργυρού 9, Γεωργιάδης, Χατζηδάκη, Καρκάλατος 4, Χατζηπέτρου 2, Ν. Χαραλάμπους, Κρητικός, Α. Χαραλάμπους 4, Κ. Χαραλάμπους 1, Σπύρου, Ιωάννου 1.