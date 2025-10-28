Εθνική Κύπρου: Πανέτοιμη για Τουρκία

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη κυπροτουρκική αναμέτρηση, τότε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xάντμπολ του 1995, η Εθνική Κύπρου στο Χάντμπολ είναι έτοιμη για τους αγώνες με την Τουρκία για την πρώτη φάση των προκριματικών του 2027 IHF World Men’s Handball Championship.

Παίζοντας εντός έδρας, τo αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θα αφήνει ανοικτή την πόρτα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στην Τουρκία (15:00). Σαφώς το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

«Σίγουρα παίζουμε με μία παρά πολύ καλή ομάδα, που πριν λίγο καιρό αγωνιζόταν στα προκριματικά του EURO. Είμαστε το αουτσάιντερ, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά στο σκορ» σημειώνει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ανδρέας Ανδρέου, που τονίζει ότι «είναι δύσκολο το παιχνίδι. Είναι ένας διαφορετικός αγώνας, εμείς θα συγκεντρωθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Για εμάς είναι ένα παιχνίδι, είναι αθλητισμός».

Ο κόουτς της Εθνικής μας τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η στήριξη από τον κόσμο. «Καλούμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την προσπάθεια μας, να δώσει το παρών του στις κερκίδες του σταδίου της Λευκωσίας». Σημειώνεται ότι η είσοδος έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ, για άτομα 14 ετών και πάνω. Απαιτείται η επίδειξη της κάρτας φιλάθλου.

Στην αποστολή για ένα θετικό αποτέλεσμα βρίσκονται οι εξής χειροσφαιριστές: Ιωάννης Φέσιας, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Γιώργος Ππούμος, Ιούλιος Αργυρού, Αλέξης Χαραλάμπους, Κλεάνθης Χαραλάμπους, Νικηφόρος Χαραλάμπους, Βασίλης Δημοσθένους, Μάριος Γεωργιάδης, Χρίστος Γεωργίου, Σίμος Χατζηδάκης, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Tάσος Ιωάννου, Ανδρέας Ιωάννου, Νικόλα, Καρκάλατος, Γιώργος Κρητικός, Λούκας Παρασκευά, Θεοχάρης Σπύρου, Χρίστος Ταρτίος, Στέφανος Τίκκας και Κώστας Μπακατσέλος.