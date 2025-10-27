ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα CyView Λατσιά πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών

Σε ένα φοβερό ντέρμπι, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών, τα CyView Λατσιά επικράτησαν εκτός έδρας με 32-31 της Ε.Ν. Αθηένου.

Το παιχνίδι ήταν έντονα ανταγωνιστικό σε όλη τη διάρκεια του, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν ισόπαλο 17-17. Με τη νίκη αυτή η ομάδα των Λατσιών συμπλήρωσε δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ για το συγκρότημα της Αθηένου ήταν οι πρώτοι χαμένοι βαθμοί.

Με 11 τέρματα πρώτη σκόρερ της νικήτριας ήταν η Νικολίνα-Αλεξάνδρα Ανδρέου, ενώ ισάριθμα πέτυχε από πλευράς των γηπεδούχων η Μάγδα Πάπα.

Δεύτερη νίκη πέτυχε και ο ΑΠΟΕΛ/ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, κερδίζοντας εντός έδρας τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου με 36-30 (ημίχρονο 16-12). Πρώτη σκόρερ για την νικήτρια ήταν η Άντρεα Αντωνίου με 12 γκολ, ενώ την ακολούθησε με 11 η Έλενα Βραχίμη. Για τους φιλοξενούμενους 12 τέρματα πέτυχε η Αντιγόνη Πλύτα.

Σεφτέ στις επιτυχίες για τον Πανελλήνιο που πήρε διπλό επί του ΑΟ Αραδίππου με 28-23 (ημίχρονο 14-7), με την Χάρις Κυριακίδου να πετυχαίνει δέκα τέρματα. Για τους γηπεδούχους έξι είχαν Άννα Γεωργίου και Έλενα Σιήκκη.

Πρόγραμμα – 2η Αγωνιστική

Ε.Ν. Αθηένου - CyView Λατσιά 31-32

ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 36-30

ΑΟ Αραδίππου - Πανελλήνιος 23-28

Βαθμολογία (Σε 2 Αγώνες)

1. CyView Λατσιά 4

2. ΑΠΟΕΛ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 4

3. Ε.Ν. Αθηένου 2

4. Πανελλήνιος 2

5. ΑΟ Αραδίππου 0

6. Mαυρομμάτης Αγ. Παύλου 0

 

 

 

 

 

