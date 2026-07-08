Στο Ζάγκρεμπ για το EHF Beach Handball Championship 2026 οι Εθνικές Ανδρών και Γυναικών

Η ώρα για την επιστροφή της Κύπρου στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του Beach Handball έφθασε, με τις Εθνικές Ανδρών και Γυναικών να ταξιδεύουν για το Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουλίου θα διεξαχθεί το EHF Beach Handball Championship 2026.

Πρόκειται για τον προκριματικό σταθμό για το EHF Beach Handball EURO 2027, με τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης να διεκδικούν τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στους άνδρες, η πρόκριση θα εξασφαλιστεί από τις οκτώ πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της διοργάνωσης, ενώ στις γυναίκες το εισιτήριο θα πάρουν οι εννέα καλύτερες ομάδες.

Για την κυπριακή αποστολή, η συμμετοχή στο Ζάγκρεμπ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το άθλημα στη χώρα, με τις Εθνικές Ανδρών και Γυναικών να επιστρέφουν στη διεθνή σκηνή με φιλοδοξία να εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο, διεκδικώντας παράλληλα την παρουσία τους στο EHF Beach Handball EURO 2027.

Εθνική Ανδρών

Στην κατηγορία των Ανδρών συμμετέχουν 11 εθνικές ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους. Η Κύπρος τοποθετήθηκε στον Α' όμιλο, όπου την Πέμπτη (09/07) θα αντιμετωπίσει τις Πολωνία και Λετονία, την Παρασκευή (10/07) τις Τουρκία και Ουκρανία και το Σάββατο (11/07) την Ελβετία. Στον άλλο όμιλο συμμετέχουν Σουηδία, Νορβηγία, Τσεχία, Ολλανδία και Σερβία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ οι υπόλοιπες θα συνεχίσουν στους αγώνες κατάταξης. Προπονητής της Εθνικής Ανδρών είναι ο Ανδρέας Ανδρέου, που υπολογίζει στους εξής χειροσφαιριστές: Αντώνης Παπαγιάννης, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Αναστάσιος Ιωάννου, Κυριάκος Βορκάς, Άγγελος Λεωνίδου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Θεμιστοκλής Τσίβικος, Γιώργος Κρητικός, Νικόλας Καρκάλατος, Γιάννος Νικηφόρου, Γιάννος Ιωαννίδης και Ιούλιος Αργυρού.

Εθνική Γυναικών

Στη διοργάνωση των Γυναικών συμμετέχουν 13 εθνικές ομάδες, κατανεμημένες σε τρεις ομίλους. Η Κύπρος είναι στον Α' όμιλο, τον μοναδικό με πέντε ομάδες, και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (09/07) τις Σερβία και Ουκρανία και την Παρασκευή (10/07) τη φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης Γαλλία και την Τσεχία. Στον Β' όμιλο συμμετέχουν οι Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ελβετία, ενώ στον Γ' όμιλο θα αγωνιστούν η Ουγγαρία, μαζί με τις Πολωνία, Σλοβακία και Ιταλία. Στα προημιτελικά προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι δύο καλύτερες τρίτες. Προπονητής της Εθνικής Γυναικών είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις εξής χειροσφαιρίστριες: Άντρια Τάκη, Μαρία Χριστου, Θεοδούλα Χριστοφή, Άντρεα Αντωνίου, Μιράντα Ευαγγελίδου, Μαρία Μαρσελλή, Άννα Καρακίτη, Κατερίνα Καδή, Μαγδαληνή Παπά, Χρυστάλλα Ιακώβου, Ελένη Ζήνωνος και Γεωργία Κκάιλα.

Αρχηγός της αποστολής είναι ο Γιώργος Κρασιάς και συνοδοί οι Νεόφυτος Νεοφύτου και Νίκος Ερινάκης.

Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν μέσω livestreaming από το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, EHFTV.