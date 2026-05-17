Στο Παγκόσμιο μετά από 22 χρόνια η Εθνική Χάντμπολ της Ελλάδας

Η Εθνική Ανδρών χάντμπολ της Ελλάδας πραγματοποίησε μία Ιστορική εμφάνιση στο Ρότερνταμ, επικρατώντας της Ολλανδίας με 38-33 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη μεγάλη της προσπάθεια μετά και τη νίκη με 29-27 στη Χαλκίδα.

Η «γαλανόλευκη» απέδωσε χάντμπολ υψηλού επιπέδου απέναντι σε μία από τις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, πετυχαίνοντας μία από τις σημαντικότερες εκτός έδρας επιτυχίες της ιστορίας της και σφραγίζοντας το εισιτήριο για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (9-5 στο 10’), η Εθνική Ελλάδας αντέδρασε άμεσα, βελτίωσε την εικόνα της σε άμυνα και επίθεση και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, σημειώνοντας την ανατροπή!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας στάθηκε στη σημασία της συνολικής προσπάθειας και της συγκέντρωσης της ομάδας, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξη τόσο στη Χαλκίδα όσο και στο Ρότερνταμ, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Πέτρο Μπουκοβίνα, τον οποίο χαρακτήρισε κομβικό σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πορεία αποτελεί παράδειγμα για το μέλλον της Εθνικής. «Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε πρώτα στη Χαλκίδα για να κρατηθούμε ζωντανοί και στον κόσμο εδώ στο Ρότερνταμ που ήταν μεγάλη βοήθεια για εμάς. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δέκα ημέρες ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, μακριά απ’ όλα και κυρίως στον Πέτρο Μπουκοβίνα που ήταν πραγματικός αρχηγός εντός και εκτός γηπέδου. Αυτός είναι ο δρόμος. Εύχομαι οι αθλητές να μείνουν μαζί και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές της Εθνικής ομάδας», είπε.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 33-38

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημχ), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 33-38

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Βέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Κοι 4, Βερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάγκτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάντα 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 4, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Α. Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1

Διαιτητές: Βέσοβιτς- Μίτροβιτς (Μαυροβούνιο), Παρατηρητής: Γιανσόνας (Λιθουανία), Κόκκινη: 56:28 Λιάπης, Δίλεπτα: 6-2, Πέναλτι: 4/5-3/4