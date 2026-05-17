Αντέδρασε ο Παναθηναϊκός και έκοψε τον δρόμο του ΠΑΟΚ για το Champions League!

Ο ΠΑΟΚ είχε όλο τον δρόμο… στρωμένο με ροδοπέταλα για να βρεθεί στα προκριματικά του Champions League μέσω της 2ης θέσης της Stoiximan Super League. Και προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Ακόμα και άδεια, όμως, αυτή η έδρα «μίλησε» μαζί με την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός.

Σαν να τον ώθησε το «σπίτι» του να μην ηττηθεί στο επίσημο «αντίο» προς το γήπεδο, στο οποίο οι «πράσινοι» αφήνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς τους.

Το «τριφύλλι» έφτασε στο 2-2 με το δεύτερο ημίχρονο να είναι… ροντέο και τελικά ο «δικέφαλος του βορρά» τερμάτισε 3ος, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη 2η προνομιούχο θέση για τ’ αστέρια με το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ούτε νίκη στα φετινά Playoffs, η εικόνα του ήταν τέτοια που δεν αρμόζει στο μέγεθος του κλαμπ, το τελευταίο του επίσημο ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το έδωσε κεκλεισμένων των θυρών. Αλλά έστω και στο φινάλε, σε ένα 45λεπτο, για την τιμή του, το γόητρο και το γήπεδό του, πήρε κάτι. Έστω κάτι…

Πώς έπαιξαν:

Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός είχε τον Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια και τους Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ και Κυριακόπουλο στα μετόπισθεν. Η δυάδα των χαφ απαρτίστηκε από τους Κοντούρη και Τσέριν και μπροστά τους η τριπλέτα ήταν οι Αντίνο (δεξιά), Ταμπόρδα (κεντρικά) και Ζαρουρί (αριστερά).

Ο Λουτσέσκου παρουσίασε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παβλένκα στα δοκάρια και τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στα μετόπισθεν. Ο Οζντόεφ με τον Ζαφείρη ήταν στη μεσαία γραμμή, οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου.

Το ματς:

Θετική «πράσινη» εκκίνηση, αλλά «ασπρόμαυρη» αποτελεσματικότητα. Και όσο ο ΠΑΟΚ σκόραρε, ανέβαζε στροφές κι έδειχνε πως ήταν ικανός να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στον αδιάφορο Παναθηναϊκό, τόσο η απόδοση, η συγκέντρωση και η ψυχολογία των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ έδειχνε να πηγαίνει… περίπατο.

Και μπορεί στο πρώτο 10λεπτο να υπήρξαν οι δυο τελικές από τους Ζαρουρί και Ταμπόρδα, με το σου του δεύτερου να προέρχεται από ωραία ανάπτυξη, αλλά η… σπίθα για να κάνει τη διαφορά το «τριφύλλι», έχει χαθεί προ πολλού. Ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους «πράσινους» σε διάστημα πέντε λεπτών. Και ο τρόπος που το έκανε, φανέρωσε τα κακώς κείμενα επί του αγωνιστικού, για τον Παναθηναϊκό. Ολομόναχος για την κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ ο Οζντόεφ για το 1-0 στο 30ο λεπτό και 2-0 στο 35’.

Εκεί δεν λειτούργησε το transition για τους γηπεδούχους και ήταν άψογο εκείνο του ΠΑΟΚ. Ο Αντίνο κάνει λάθος πάσα, ξαφνικά… σβήνει όλη η πράσινη επιστροφή, ο Πέλκας κουβαλά, ο Ζίβκοβιτς αλλάζει, ο Μύθου μονοκόματο πλασέ και γκολ. Ο «δικέφαλος του βορρά» σε κάθε ευκαιρία έδειχνε ικανός να εκμεταλλευτεί τα λάθη και την έλλειψη προσοχής των παικτών του Μπενίτεθ, που και επιθετικά, αδυνατούσαν να φανούν ανταγωνιστικοί.

Η είσοδος του Ρενάτο από πλευράς Παναθηναϊκού έδωσε κάτι πιο φρέσκο και δυνατό στη μεσαία γραμμή, ο Πορτογάλος είχε τρεξίματα, αλλά ο ΠΑΟΚ παρέμενε φοβερά απειλητικός σχεδόν κάθε φορά που έβγαινε μπροστά. Ο Σφιντέρσκι και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί δεν είχαν τρόπο και αυτοπεποίθηση όταν τους δόθηκε η ευκαιρία. Ο Μαροκινός, βέβαια, ήταν ο πιο απειλητικός για το «τριφύλλι», αφού δοκίμαζε συνεχώς το δεξί του πόδι, ενώ στο 64’ ο Αντίνο με γυριστή κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι ανάγκασε τον Παβλένκα να κάνει φοβερή απόκρουση.

Τελικά από κόρνερ στο 67’ ήρθε το γκολ που άξιζε ο Παναθηναϊκός. Πρώτη κεφαλιά του Ταμπόρδα, δεύτερη των Σφιντέρσκι-Τουμπά και από κοντά ο Τσέριν με προβολή μείωσε σε 2-1. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το ματς έγινε ροντέο, το «τριφύλλι» απέκτησε μομέντουμ, βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή, έβγαλε πίεση προς τον ΠΑΟΚ, έκανε κάτι που δεν είχε κάνει στα προηγούμενα ματς και αυτό έβγαλε κάπου. Στο 2-2 από τον Ταμπόρδα στο 81’ με «ριμπάουντ» σε απόκρουση του Παβλένκα έπειτα από κεφαλιά του Σφιντέρσκι. Λίγο αφότου είχε ακυρωθεί γκολ του Κωνσταντέλια για επιθετικό φάουλ!

Και κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έχασε το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League, με τον Παναθηναϊκό να τιμά έστω την τελευταία στιγμή, τη σχέση ζωής με το «σπίτι» του. Την έδρα του. Τη Λεωφόρου του. Που δεν της άξιζε τελευταίο επίσημο ματς δίχως κόσμο. Κι όμως, έγινε. Και μένει στην ιστορία. Αλλά η ψυχή του γηπέδου αυτού, θα έχει πάντοτε να μιλά με εκατομμύρια φωνές…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ (49’ Χάβι Ερνάντεθ), Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (46’ Ρενάτο), Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (59’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Μύθου (59’ Γερεμέγεφ)

Πηγή: sport-fm.gr

