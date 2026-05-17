Aκόμα πιο κοντά στην Championship η Γουέστ Χαμ

Η Νιούκαστλ επικράτησε της Γουέστ Χαμ με 3-1 εντός έδρας για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτή την ήττα η ομάδα του Κωσταντίνου είναι πλεόν πολύ κοντά στον υποβιβασμό στην Championship καθώς έμεινε στο -2 από την Τότεναμ, η οποία έχει και έναν αγώνα περισσότερο να δώσει.

Στο 15′ ο Μπέρνς βρήκε άψογα τον Βολτεμάντε μέσα στην περιοχή, με τον Γερμανό να εκτελεί άμεσα για το 1-0 της Νιούκαστλ. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Οσούλα να βγαίνει φάτσα με τον τερματοφύλακα της Γουέστ Χαμ και να στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας.

Η Νιουκάστλ ήταν ανώτερη και βρήκε και τρίτο τέρμα με τον Οσούλα να πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ μετά από ασίστ του Γουίλοκ στο 65′.

Τα σφυριά μείωσαν στο 69′ σε 3-1 με τον Καστεγιάνος, αλλά δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το ματς.

