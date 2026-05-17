Μην ξεχνάμε, είναι ο ΑΠΟΕΛ!

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να ταλαιπωρείται από χρέη, ωστόσο το ιστορικό και βαρύ όνομά του, καθώς και οι χιλιάδες υποστηρικτές του, αποτελούν δυνατά κίνητρα για έναν επιχειρηματία που σκέφτεται να επενδύσει στους γαλαζοκίτρινους.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας επιχειρηματίας αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα, ποιες συμφωνίες μπορούν να γίνουν και πώς σκοπεύει να λειτουργήσει. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για να μπει στη διαδικασία ένας επιχειρηματίας να συζητήσει το ενδεχόμενο επένδυσης στον ΑΠΟΕΛ, είναι σημαντικό βήμα.

Άλλωστε, η ιστορία έχει αποδείξει πως αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι βρίσκουν τον τρόπο να αναγεννιούνται μέσα από τις κρίσεις τους. Για τον ΑΠΟΕΛ, η παρουσία ενός σοβαρού επενδυτή δεν θα είναι απλώς μια οικονομική ανάσα, αλλά η αφετηρία για μια νέα εποχή, αντάξια του μεγέθους του.

Α.Σ.