ΑΛΣ Ομόνοια 29M: Τρίτη θέση και Ευρωπαία!

Ήταν Οκτώβριος του 2024 όταν το ΑΛΣ Ομόνοια 29M ανακοίνωνε τη δημιουργία του τμήματος χειροσφαίρισης. Μέσα σε δύο χρόνια οι πράσινοι έχουν καταστήσει την ομάδα ως μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις στον χώρο του αθλήματος, ανεβαίνοντας με γοργούς ρυθμούς τα βήματα της καταξίωσης.

To βράδυ της Κυριακής (17/05) γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας της Ομόνοιας 29Μ, ανοίγοντας... πόρτες για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Κερδίζοντας για πέμπτη φορά φέτος το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, εκτός έδρας 25-22, έκανε το 5-3 στις νίκες και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ.

Πέραν φυσικά από το γεγονός ότι, από την πρώτη χρονιά της παρουσίας της στην Α’ κατηγορία, κατέκτησε την 3η θέση, πίσω από τους μόνιμους πρωταγωνιστές των τελευταίων χρόνων, Sabbianco Ανόρθωση και Παρνασσό, είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι εξασφάλισε και ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα είναι μία από τις εκπροσώπους της κυπριακής χειροσφαίρισης στο EHF CUP της σεζόν 2026-27.

Το ΑΛΣ Ομόνοια 29M έβαλε τις βάσεις για ισχυροποίησή του στον χώρο της χειροσφαίρισης από την παρθενική του χρονιά, καταγράφοντας μία εντυπωσιακή πορεία στην Β’ κατηγορία τη σεζόν 2024-25, κατακτώντας αήττητη, τόσο το πρωτάθλημα, όσο και το κύπελλο.

Η φετινή παρουσία στην Α’ κατηγορία επιβεβαίωσε ότι πλέον αποτελεί μία ανερχόμενη δύναμη στο χάντμπολ, με τα αποτελέσματα να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Υπό την καθοδήγηση του Μάριου Τριμιθιώτη, ο οποίος συνέχισε στον πάγκο και μετά την άνοδο στην Α’ κατηγορία, είχε μία εκπληκτική χρονιά.

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην 3η θέση μαζεύοντας 23 βαθμούς, όντας μάλιστα μία από τις δύο ομάδες (σ.σ. η άλλη είναι ο Παρνασσός) που έκοψαν βαθμούς στην πρωταθλήτρια Sabbianco Ανόρθωση, φέρνοντας ισοπαλία 33-33 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Έτσι, βρέθηκε να παλεύει στα τελικά για την 3η θέση με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, κόντρα στο οποίο στην κανονική διάρκεια είχε πάρει τρεις νίκες (27-25, 28-22, 20-24) και δέχθηκε μία ήττα (36-30), μπαίνοντας έτσι με προβάδισμα και πλεονέκτημα έδρας. Στον πρώτο τελικό της σειράς το ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, κερδίζοντας εντός έδρας με 34-39, έκανε το 4-1 στις νίκες, αφού ισχύουν και οι επιτυχίες που κατέγραψε η κάθε ομάδα στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης.

Ακολούθησαν δύο συναπτές νίκες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, εντός με 26-23 και εκτός με 25-24, για να μειώσει σε 4-3 στις νίκες, προτού την Κυριακή (17/05) το ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ πάρει το διπλό με 25-22 και σημειώνοντας την πέμπτη απαιτούμενη νίκη, να βάλει πλώρη για ευρωπαϊκά ταξίδια και ανεβάζοντας τον πήχη για τις επόμενες χρονιές.

