Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ

Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ

ΑΠΟΕΛ, Sabbianco Ανόρθωση, Παρνασσός και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αποτελούν την τετράδα που θα αγωνιστεί στο Final Four του Κυπέλλου Allwyn Ανδρών. Πρώτος χρονικά την πρόκριση πήρε ο ΑΠΟΕΛ την Παρασκευή (24/04), με τις άλλες ομάδες να ακολουθούν τo Σάββατο (25/04), κερδίζοντας τους δικούς τους αγώνες.

Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 26-24 (ημίχρονο 14-12) του ΑΛΣ Ομόνοια 29 στο «Γλαύκος Κληρίδης» στον Άγιο Δομέτιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γαλαζοκιτρίνους ο Petar Draskic, ο οποίος σκόραρε τα 12 από τα 26 τέρματα της ομάδας του. Από πλευράς πρασίνων, εννέα γκολ πέτυχε ο Στάθης Κεσίδης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κέρδισε στο «Γλαύκος Κληρίδης» με 40-23 (20-7) τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς , με τον Γιώργο Κρητικό να πετυχαίνει εφτά τέρματα, ενώ πρώτοι σκόρερ του αγώνα ήταν από πλευράς της ομάδας των Αγ. Τριμιθιάς με τους Γιάννη Ιωαννίδη και David Garcia να σκοράρουν από οκτώ γκολ.

O Παρνασσός στο κλειστό «Αφροδίτη» στον Στρόβολο, πήρε την πρόκριση σε βάρος του Προοδευτικού κερδίζοντας με 53-31 (ημίχρονο 27-17). Με 12 τέρματα πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Στροβόλου ήταν ο Ahmed Elsayed και τον ακολούθησε ο Χρήστος Λάσκος με εφτά, όσα πέτυχε και ο Κωνσταντίνος Σολομωνίδης των γηπεδούχων.

Η Sabbianco Ανόρθωση κέρδισε, επίσης εκτός έδρας, στο Λύκειο Αραδίππου, με 50-29 (ημίχρονο 26-16) του ΑΟ Αραδίππου, με τον Marco Buntic να στέλνει 12 φορές τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Για τους γηπεδούχους δέκα φορές σκόραρε ο Χριστόδουλος Τζιώρτας.

