Μεγάλη εκτός έδρας νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας και προβάδισμα πρόκρισης

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ομόνοιας πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 3-2 των πρασίνων και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης. Ο επόμενος αγώνας ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια θα διεξαχθεί στις 20 Απριλίου και ώρα 19:30 στο Λευκόθεο και θα μεταδοθεί από τη Cytavision.

Θυμίζουμε ότι η αυλαία της ημιτελικής φάσης άνοιξε την Πέμπτη με τη νίκη της ΑΕΛ επί της Αραράτ με 6-2. Ο δεύτερος αγώνας μεταξύ Αραράτ - ΑΕΛ θα διεξαχθεί επίσης στις 20 Απριλίου στο Μελκονιάν και θα αρχίσει στις 20:00.