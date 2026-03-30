Με την Αραράτ το καρέ στα ημιτελικά

Έσπασαν… καρδιές μέχρι τέλους.

Η Αραράτ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Φούτσαλ μετά τη νίκη με 5-4 -στα πέναλτι- επί της ΑΕΚ. Αμφότερες είχαν από μια νίκη κι έτσι όλα κρίθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (30/03). Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην διαδικασία των πέναλτι, η Αραράτ πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα ζευγάρια στην ημιτελική φάση

ΑΕΛ – Αραράτ

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια