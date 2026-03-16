Ολοκληρώθηκε η συνάντηση ΚΟΠ και ΣΔΚ - Η απόφαση

Σε συνάντηση που είχε σήμερα (16/03/26) αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με το Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου, συζητηθηκαν τροποι για περαιτερω αντιμετώπιση φαινομένων βίας στα κλειστά γήπεδα διεξαγωγής αγώνων Futsal.

Στη συνάντηση, στην οποία ήταν παρών ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης καθώς και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου με επικεφαλής τον πρόεδρό του Χρίστο Σπανό, επαναβεβαιώθηκε η κοινή θέση ΚΟΠ και Συνδέσμου για κοινές δράσεις αντιμετώπισης των φαινομένων βίας που πλήττουν το άθλημα, αλλα και πρωτιστως την ασφαλη διεξαγωγη των αγωνων Futsal , τοσο για τους διαιτητες αλλα και για τους φιλαθλους.

Η ΚΟΠ, σεβάστηκε την απόφαση του Συνδέσμου για αποχή από τους προγραμματισμένους αγώνες Futsal της τρέχουσας εβδομάδας. Ταυτόχρονα, θα καλέσει σύντομα σύσκεψη των εμπλεκόμενων μερών ούτως ώστε να ληφθούν περεταίρω μέτρα που αφορούν την ασφαλή διεξαγωγής των αγώνων.