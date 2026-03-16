Κρίσιμη συνάντηση μετά την έκρηξη σε επιχείρηση ιδιοκτησίας μέλους του ΣΔΚ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αφουγκράζεται τις ανησυχίες του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου μετά την έκρηξη σε επιχείρηση ιδιοκτησίας μέλους του, εκδίδοντας την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χάρη Λοϊζίδη θα συναντηθεί το μεσημέρι στα Γραφεία της ΚΟΠ με την ηγεσία του Συνδέσμου διαιτητών Κύπρου.

Η συνάντηση είχε ζητηθεί πρόσφατα από το Σύνδεσμο Διαιτητών και επισπεύδεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, υπό το βάρος της απόφασης του Συνδέσμου για αποχή από τους αγώνες του Πρωταθλήματος Futsal που είναι προγραμματισμένοι για αυτή την εβδομάδα, λόγω των γεγονότων που εξελίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε βάρος περιουσίας διαιτητή Futsal».