Αλλαγή δεδομένων με Σαλάχ!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ περνά μια δύσκολη σεζόν στη Λίβερπουλ, είναι εκτός φόρμας, αλλά και δυσαρεστημένος με αρκετά πράγματα. Ωστόσο, δεν σκέφτεται να φύγει. Θέλει να μείνει έως και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του. Στη συνέχεια, έχει κάτι στο μυαλό του.

Όπως αναφέρει και το «Football Insider», ο Σαλάχ θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027! Δηλώνει παρών, θέλει να μείνει, τουλάχιστον μέχρι να... εκπνεύσει η συνεργασία των δύο πλευρών. Το όνομά του θα συνεχίζει βέβαια να παίζει για τη Σαουδική Αραβία, καθώς υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν διακαώς!

Η αλήθεια είναι, ότι η Saudi Pro League, μοιάζει ο επικρατέστερος προορισμός του Αιγύπτιου, αν αποφασίσει να... χαιρετήσει την Premier League!

england365.gr