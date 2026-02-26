Η κίνηση στήριξης στον Βινίσιους από τους παίκτες της Κορίνθιανς

Την πλήρη στήριξή τους στον Βινίσιους στο ρατσιστικό επεισόδιο με τον Πρεστιάνι αλλά και γενικότερα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα εξέφρασαν οι ποδοσφαιριστές της Κορίνθιανς.

Πριν την έναρξη του τελευταίου αγώνα της ομάδας πόζαραν στην ομάδική τους φωτογραφία με τις μπλούζες του να καλύπτουν το στόμα τους και το μήνυμα «ο ρατσισμός είναι ένα έγκλημα».

Μία κίνηση με την οποία μιμήθηκαν αυτή του Πρεστιάνι στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ρατσιστικό επεισόδιο που είχε με τον Βραζιλιάνο.

🚨 Corinthians players posed covering their mouths with their shirts in a stand against racism.



The team also wore a special jersey with the message: 'Racism is a crime. Report it'. pic.twitter.com/pfJmSBsPHY — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 26, 2026

Uma noite pra história. Jamais abandonaremos a trincheira.



Racismo é crime. Denuncie. Ligue 190. pic.twitter.com/YVPPgCMV7c — Corinthians (@Corinthians) February 26, 2026

