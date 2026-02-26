Η εμπιστοσύνη του Παπασταύρου

Ο Σταύρος Παπασταύρου ακολούθησε την αποστολή των πρασίνων στην Κροατία για τον επαναληπτικό με την Ριέκα.

Ο πρόεδρος του τριφυλλιού γνωρίζει πως αυτή η ομάδα είναι ικανή να βγάλει αντίδραση στα δύσκολα και αυτό περιμένει να δει τόσο στον επαναληπτικό με την Ριέκα, όσο και στο ντέρμπι που έρχεται για το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα.