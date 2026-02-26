ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εμπιστοσύνη του Παπασταύρου

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας παραμένει αισιόδοξος γιατί είναι σίγουρος πως η ομάδα θα βγάλει αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα

Ο Σταύρος Παπασταύρου ακολούθησε την αποστολή των πρασίνων στην Κροατία για τον επαναληπτικό με την Ριέκα. 

Ο πρόεδρος του τριφυλλιού γνωρίζει πως αυτή η ομάδα είναι ικανή να βγάλει αντίδραση στα δύσκολα και αυτό περιμένει να δει τόσο στον επαναληπτικό με την Ριέκα, όσο και στο ντέρμπι που έρχεται για το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. 

 

Διαβαστε ακομη