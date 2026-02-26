ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα με Σταφυλίδη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα με Σταφυλίδη!

Παραμένει εκτός ο Ελλαδίτης ακραίος μπακ του ΑΠΟΕΛ

Ο Κώστας Σταφυλίδης αγωνίστηκε για μερικά λεπτά στο παιχνίδι με την Ομόνοια παρόλα αυτά ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και πέρασε από νέες ιατρικές εξετάσεις. 

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως ταλαιπωρείται από νέα θλάση η οποία θα τον κρατήσει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα χάσει το υπόλοιπο των αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Αυτό που περιμένουν στον ΑΠΟΕΛ είναι πως θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση μετά την διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής και συγκεκριμένα τον Απρίλιο για τα πλέι οφ. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλλαγή δεδομένων με Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προ των πυλών το κιτρινόμαυρο sold out στο Πανθεσσαλικό!

Ελλάδα

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών: Τα ζευγάρια των ημιτελικών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η κίνηση στήριξης στον Βινίσιους από τους παίκτες της Κορίνθιανς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρόνια Πολλά Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κασιανός: «Δεν θα έχει θέματα υποβιβασμού η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Δεν βλέπω τον Μέσι να επιστρέφει ως παίκτης στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Παρί: Επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά το Κύπελλο για τους «πράσινους»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέταξε έξω οπαδό για ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εμπιστοσύνη του Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πλήγμα με Σταφυλίδη!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Πόρτα» Εγιόνγκ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δίνει 30 εκατ. στη Λεβάντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωτάθλημα Futsal: ΑΠΟΕΛ – Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 18ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Αναβολή στην υπόθεση Γιώργου Κούμα - Θα καταβάλει εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη