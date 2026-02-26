Πλήγμα με Σταφυλίδη!

Ο Κώστας Σταφυλίδης αγωνίστηκε για μερικά λεπτά στο παιχνίδι με την Ομόνοια παρόλα αυτά ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και πέρασε από νέες ιατρικές εξετάσεις.

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως ταλαιπωρείται από νέα θλάση η οποία θα τον κρατήσει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα χάσει το υπόλοιπο των αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Αυτό που περιμένουν στον ΑΠΟΕΛ είναι πως θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση μετά την διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής και συγκεκριμένα τον Απρίλιο για τα πλέι οφ.