Ρεάλ Μαδρίτης: Πέταξε έξω οπαδό για ναζιστικό χαιρετισμό

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέταξε έξω οπαδό για ναζιστικό χαιρετισμό

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όταν οι κάμερες κατέγραψαν φίλαθλο της Ρεάλ Μαδρίτης να πραγματοποιεί ναζιστικό χαιρετισμό, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Μπενφίκα για το UEFA Champions League.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον τομέα της «Grada» και έγινε άμεσα αντιληπτό από την ασφάλεια του γηπέδου, η οποία εντόπισε τον συγκεκριμένο οπαδό και τον απομάκρυνε χωρίς καθυστέρηση από τις εξέδρες του Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Η διοίκηση των «Μερένχες» κινήθηκε άμεσα, επιβάλλοντας απαγόρευση εισόδου στο εμπλεκόμενο άτομο, ενώ παράλληλα δρομολόγησε τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και νομικές διαδικασίες για την οριστική αφαίρεση της ιδιότητας μέλους. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η «Βασίλισσα» καταδίκασε κατηγορηματικά κάθε μορφή συμπεριφοράς που ενθαρρύνει τη βία και τον ρατσισμό, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν ούτε με τις αξίες του συλλόγου ούτε με το πνεύμα του αθλητισμού.

Παρότι στην Ισπανία ο ναζιστικός χαιρετισμός δεν συνιστά αυτομάτως ποινικό αδίκημα – σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στη Γερμανία – η Ρεάλ τόνισε ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή. Το συμβάν έρχεται σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τον σύλλογο, μετά τα γεγονότα που αφορούν τους Βινίσιους και Πρεστιάνι.

Η επίσημη τοποθέτηση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημερώνει ότι ζήτησε επειγόντως από την Πειθαρχική Επιτροπή του Συλλόγου την εκκίνηση διαδικασίας άμεσης αναστολής της ιδιότητας μέλους για το άτομο που εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές κάμερες να προβαίνει σε ναζιστικό χαιρετισμό. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Μπενφίκα.

Ο υπεύθυνος ταυτοποιήθηκε αμέσως από τις υπηρεσίες ασφαλείας και απομακρύνθηκε από το στάδιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποδοκιμάζει απερίφραστα τέτοιου είδους χειρονομίες και εκφράσεις, που υποκινούν τη βία και το μίσος στον αθλητισμό και την κοινωνία».

