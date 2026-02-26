Κασιανός: «Δεν θα έχει θέματα υποβιβασμού η Ανόρθωση»

Ο Κύπριος προπονητής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Ανόρθωση για την οποία τόνισε πως δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα όσον αφορά την παραμονή της στην κατηγορία.

Η τοποθέτησή του για την «Κυρία»:

«Ταλαιπωρούμαστε, όμως θεωρώ ότι η ομάδα δεν θα έχει θέματα υποβιβασμού. Δεν περνά καν από το μυαλό μας. Βλέπω ότι οι παίκτες που ήρθαν τον Γενάρη είναι καλοί παίκτες, υπάρχει ποιότητα. Έχει αλλάξει για εμένα η ποιοτική δομή της ομάδας, άλλαξαν και τα δεδομένα και κατάλαβε η ομάδα πως πρέπει να επενδύσει σε περισσότερη ποιότητα και εμπειρία και σε παίκτες προσωπικότητες. Για να είμαστε δίκαιοι, άλλα ήταν τα δεδομένα όταν άρχισε η ομάδα και άλλα τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν και αναγκάστηκε η ομάδα να ανακουμπωθεί με το βλέμμα της νέας σεζόν και τον κίνδυνο να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές, άρα αυτό είναι το ρόστερ με στο οποίο θα πρέπει να βασιστεί».