Προ των πυλών το κιτρινόμαυρο sold out στο Πανθεσσαλικό!

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια στο Πανθεσσαλικό για τον κυριακάτικο αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο τίθενται στην κυκλοφορία, με το στάδιο της θεσσαλικής πόλης να βάφεται... κιτρινόμαυρο.

Πρωτοφανής είναι η διάθεση των φίλων της ΑΕΚ να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (1/3, 17:30) με τον Βόλο. Μέχρι χθες είχαν πωληθεί 18.000 εισιτήρια, ενώ σήμερα διατίθενται τα τελευταία, με το Πανθεσσαλικό να γεμίζει... ασφυκτικά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με τον Βόλο ΝΠΣ (1/3 - 17:30), στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων μας τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.

Ελλαδα

