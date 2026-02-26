ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν βλέπω τον Μέσι να επιστρέφει ως παίκτης στην Μπαρτσελόνα»

Ο σύμβουλος του Ζοάν Λαπόρτα εξέφρασε την άποψη ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν θα επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα.

Την άποψη πως ο Λιονέλ Μέσι δεν θα επιστρέψει ως παίκτης στη Μπαρτσελόνα εξέφρασε ο Ζοάν Σολέρ.

Ο πρώην διευθυντής της ομάδας της Καταλονίας και βοηθός - σύμβουλος του Ζοάν Λαπόρτα μίλησε στην Ισπανία για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αργεντινού στην αγαπημένη του ομάδα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που συζητάμε ακόμη το ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα. Ο Μέσι είναι η αλήθεια ότι αξίζει μεγάλες τιμές από εμάς, αλλά δεν το βλέπω να επιστρέφει στην ομάδα σαν παίκτης, αυτό δεν είναι ένα μέρος των πλάνων μας», ανέφερε.

Ο Μέσι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο MLS στην Ιντερ Μαϊάμι και έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2028, όταν θα είναι πια 40 ετών.

sport-fm.gr 

