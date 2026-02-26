ΑΕΛ: «Είμαστε στο όριο για κεκλεισμένων που μπορεί να ισχύσει στον ημιτελικό κυπέλλου»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια και με απόλυτα θεσμικό τρόπο απέναντι στον φίλαθλο κόσμο της, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Σωματείο μας.

Κατόπιν των τελευταίων αποφάσεων και βάσει των ισχυόντων, κωδικοποιημένων κανονισμών της διοργανώτριας αρχής, το Σωματείο μας βρίσκεται στο όριο επιβολής ποινής που αφορά απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Τονίζεται με έμφαση ότι οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό ρίψης αντικειμένου στους εναπομείναντες αγώνες πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως πρόθεσης ή έκτασης, δύναται να επιφέρει την άμεση ενεργοποίηση αυστηρής και βαριάς τιμωρίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Β’ Φάσης του πρωταθλήματος το οποίο είναι προκαθορισμένο βάση της προκήρυξης 2025/26, ενδεχόμενη επιβολή της συγκεκριμένης ποινής θα ισχύσει στον εκτός έδρας αγώνα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola, αναμέτρηση καθοριστικής σημασίας που πιθανόν να κρίνει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Η απουσία των φιλάθλων μας από μια τόσο σημαντική αγωνιστική υποχρέωση θα επηρεάσει ουσιωδώς την προσπάθεια της ομάδας.

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε σαφή και αυστηρή σύσταση προς όλους τους φίλους της ΑΕΛ:

Να επιδεικνύουν απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να εκθέσει το Σωματείο σε πειθαρχικό έλεγχο.

Να επιδεικνύουν πνεύμα συλλογικής ευθύνης, επιτηρώντας και αποτρέποντας συμπεριφορές που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην ομάδα.

Να μην υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση σε τυχόν προκλήσεις από αντιπάλους, είτε αυτές προκύψουν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών είτε στο πλαίσιο διαμαρτυριών ή άλλων ενεργειών εντός του αγωνιστικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια των εναπομεινάντων αγώνων.

Να προστατεύσουν την αγωνιστική μας πορεία τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, καθώς και τη διοικητική και οικονομική σταθερότητα του Σωματείου.

Η στήριξη προς την ομάδα μας είναι και παραμένει πολύτιμη και αναντικατάστατη. Οφείλει, ωστόσο, να εκδηλώνεται αποκλειστικά με τρόπο που συνάδει με την ιστορία, το κύρος και τις αρχές της ΑΕΛ: με τη φωνή, τον παλμό και την παρουσία μας, εντός των πλαισίων που ορίζουν οι κανονισμοί.

Η διαφύλαξη της ομαλής συνέχειας της φετινής μας πορείας αποτελεί συλλογική ευθύνη. Με ενότητα, πειθαρχία και υπευθυνότητα, διασφαλίζουμε ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια της, με τη δυναμική και υποδειγματική στήριξη του κόσμου της.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού