ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ: «Είμαστε στο όριο για κεκλεισμένων που μπορεί να ισχύσει στον ημιτελικό κυπέλλου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΛ: «Είμαστε στο όριο για κεκλεισμένων που μπορεί να ισχύσει στον ημιτελικό κυπέλλου»

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη νέα τιμωρία με κεκλεισμένων των θυρών

Αναλυτικά όσα σημειώνουν:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια και με απόλυτα θεσμικό τρόπο απέναντι στον φίλαθλο κόσμο της, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για το Σωματείο μας.

Κατόπιν των τελευταίων αποφάσεων και βάσει των ισχυόντων, κωδικοποιημένων κανονισμών της διοργανώτριας αρχής, το Σωματείο μας βρίσκεται στο όριο επιβολής ποινής που αφορά απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Τονίζεται με έμφαση ότι οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό ρίψης αντικειμένου στους εναπομείναντες αγώνες πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως πρόθεσης ή έκτασης, δύναται να επιφέρει την άμεση ενεργοποίηση αυστηρής και βαριάς τιμωρίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Β’ Φάσης του πρωταθλήματος το οποίο είναι προκαθορισμένο βάση της προκήρυξης 2025/26, ενδεχόμενη επιβολή της συγκεκριμένης ποινής θα ισχύσει στον εκτός έδρας αγώνα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola, αναμέτρηση καθοριστικής σημασίας που πιθανόν να κρίνει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Η απουσία των φιλάθλων μας από μια τόσο σημαντική αγωνιστική υποχρέωση θα επηρεάσει ουσιωδώς την προσπάθεια της ομάδας.

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε σαφή και αυστηρή σύσταση προς όλους τους φίλους της ΑΕΛ:

Να επιδεικνύουν απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να εκθέσει το Σωματείο σε πειθαρχικό έλεγχο.

Να επιδεικνύουν πνεύμα συλλογικής ευθύνης, επιτηρώντας και αποτρέποντας συμπεριφορές που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην ομάδα.

Να μην υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση σε τυχόν προκλήσεις από αντιπάλους, είτε αυτές προκύψουν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών είτε στο πλαίσιο διαμαρτυριών ή άλλων ενεργειών εντός του αγωνιστικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια των εναπομεινάντων αγώνων.

Να προστατεύσουν την αγωνιστική μας πορεία τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, καθώς και τη διοικητική και οικονομική σταθερότητα του Σωματείου.

Η στήριξη προς την ομάδα μας είναι και παραμένει πολύτιμη και αναντικατάστατη. Οφείλει, ωστόσο, να εκδηλώνεται αποκλειστικά με τρόπο που συνάδει με την ιστορία, το κύρος και τις αρχές της ΑΕΛ: με τη φωνή, τον παλμό και την παρουσία μας, εντός των πλαισίων που ορίζουν οι κανονισμοί.

Η διαφύλαξη της ομαλής συνέχειας της φετινής μας πορείας αποτελεί συλλογική ευθύνη. Με ενότητα, πειθαρχία και υπευθυνότητα, διασφαλίζουμε ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια της, με τη δυναμική και υποδειγματική στήριξη του κόσμου της.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν περνάει απαρατήρητος ο Γιούσης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Φλερτάρει» με την έξοδο από την Τσέλσι ο Γκαρνάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει χάσει τον τρόπο των... επιτυχιών ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρασινίζει η πλατεία της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Ενημέρωση για την έκτακτη γενική συνέλευση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλ ξένοι στις μάχες Λευκωσίας - Λεμεσού - Οι ορισμοί 24ης αγωνιστικής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πώς η Μπόντο Γκλιμτ μετέτρεψε την πτώση σε αυτοκρατορία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι ώρα για επίρριψη ευθυνών στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ρένος Δημητριάδης: «Νέα διοργάνωση, νέες προκλήσεις»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Sold out και με Παρί το Telekom Center Athens

EUROLEAGUE

|

Category image

Χρυσάφι στα ταμεία του Βόλου, πάνω από μισό εκατ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πέντε στα 11 είναι βαρύ για τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Πού εκτίει την ποινή καρτών ο Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

Επιστρέφει ως… επενδυτής στην Ισπανία ο Κριστιάνο – Αγοράζει το 25% της Αλμερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη