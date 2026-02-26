«Πόρτα» Εγιόνγκ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δίνει 30 εκατ. στη Λεβάντε

Ο 22χρονος Καμερουνέζος διεθνής φορ της Λεβάντε εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη La Liga, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 με ρήτρα εξαγοράς στα 30 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 23 συμμετοχές με τη Λεβάντε.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προσέφερε τα 30 εκατ. για να πάρει τα δικαιώματα του, αλλά ο Εγιόνγκ απάντησε αρνητικά γιατί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Givemesport», προτιμά να παίξει στην Αγγλία και έχει όνειρο να φορέσει τη φανέλα της Τσέλσι, η οποία ήδη έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του. Ο Λίαμ Ροσενιόρ παρακολουθεί τον Αφρικανό και το καλοκαίρι η ομάδα του Λονδίνου θα καταθέσει πρόταση στη Λεβάντε για την απόκτηση του.

