ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

Ο Παναθηναϊκός κοινοποίησε ένα βίντεο με πλάνα από τις εργασίες τοποθέτησης νέου (και καινοτόμου στην Ελλάδα) χλοοτάπητα στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Εντυπωσιακά πλάνα από τις εργασίες πλήρους ανανέωσης του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media.

Στο βίντεο που ανάρτησε η «πράσινη» ΠΑΕ, καταγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία τοποθέτησης του νέου, φυσικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με τα τεράστια ρολά γρασιδιού να απλώνονται στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο τερέν. Πρόκειται για υλικό υψηλών προδιαγραφών από την Ολλανδία, επιλογή που αποσκοπεί στη βελτίωση της σταθερότητας και της ποιότητας του αγωνιστικού χώρου.

Τα πλάνα αναδεικνύουν το μέγεθος και τη δυσκολία του έργου, καθώς τα ρολά χλοοτάπητα έχουν μεγάλο βάρος και απαιτούν απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο. Το τελικό αποτέλεσμα φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν εμφανιστεί το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου ο νέος χλοοτάπητας να «δέσει» σωστά, ο αγώνας πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό την ερχόμενη Κυριακή (11/01) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ανανεωμένη Λεωφόρος αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες της στο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Άρη (14/01).

 

Δείτε το βίντεο:

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πονοκέφαλος» για Γκάουσταντ, αλλά με περισσότερα «όπλα» στο ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια

ΑΕΛ

|

Category image

Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θέλει τον Μπρούνο Φερνάντες με ηγεμονικό συμβόλαιο η Αλ Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα 2026 – Στάλθηκε μήνυμα ενότητας και Ολυμπιακών αξιών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Ντε Κολό έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσπασε το ρεκόρ ο Νταβίντ Λουίζ και στο καπάκι ο Νίκος Φρούσος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Ελλάδα

|

Category image

Νέα ώρα έναρξης του ντέρμπι Απόλλων - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπεισε και παραμένει στην Τσέλσι ο ΜακΦάρλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραγικός θάνατος για αθλητή extreme sports: Βούτηξε από ύψος 1 χλμ κι έπεσε σε βράχια με 120 χλμ./ώρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαψεύδει για Ντιένγκ η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη