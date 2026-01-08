Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

Εντυπωσιακά πλάνα από τις εργασίες πλήρους ανανέωσης του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media.

Στο βίντεο που ανάρτησε η «πράσινη» ΠΑΕ, καταγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία τοποθέτησης του νέου, φυσικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με τα τεράστια ρολά γρασιδιού να απλώνονται στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο τερέν. Πρόκειται για υλικό υψηλών προδιαγραφών από την Ολλανδία, επιλογή που αποσκοπεί στη βελτίωση της σταθερότητας και της ποιότητας του αγωνιστικού χώρου.

Τα πλάνα αναδεικνύουν το μέγεθος και τη δυσκολία του έργου, καθώς τα ρολά χλοοτάπητα έχουν μεγάλο βάρος και απαιτούν απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο. Το τελικό αποτέλεσμα φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν εμφανιστεί το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου ο νέος χλοοτάπητας να «δέσει» σωστά, ο αγώνας πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό την ερχόμενη Κυριακή (11/01) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ανανεωμένη Λεωφόρος αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες της στο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Άρη (14/01).

Δείτε το βίντεο:

sportfm.gr