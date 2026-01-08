ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

Σκληρή κριτική στη Φενέρμπαχτσε για τη συμπεριφορά του συλλόγου απέναντί του κατά τη διάρκεια του σοβαρού τραυματισμού του, άσκησε ο Ραούλ Νέτο.

Στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπούργος συνεχίζει την καριέρα του ο Ραούλ Νέτο, με τον πολύπειρο γκαρντ να υπογράφει στη νέα του ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, μετά από ένα διάστημα στο οποίο και αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος μίλησε για την περίοδο όπου είχε έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024 στο προ Ολυμπιακό τουρνουά της Ρίγας. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως μόλις έγινε γνωστό πως υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, η Φενέρμπαχτσε, με την οποία μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια, προέβη στην αποδέσμευσή του!

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ο τουρκικός σύλλογος όχι μόνο δεν τον στήριξε, αντιθέτως, τον άφησε τελείως μόνο του, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αποθεραπεία και τις φυσικοθεραπείες ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή είναι ο τραυματισμός. Έζησα έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να έχει κανείς στο μπάσκετ. Μόλις τραυματίστηκα, με έδιωξαν από την ομάδα. Ήμουν σχεδόν εντελώς μόνος. Προπονήθηκα μόνος μου, έκανα φυσικοθεραπεία και χειρίστηκα τα πάντα μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Τα εφτά γκολ, οι ανατροπές και η πρόκριση θρίλερ της Ομόνοια Αραδίππου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σατσιάς: «Μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη