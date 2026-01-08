Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

Στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπούργος συνεχίζει την καριέρα του ο Ραούλ Νέτο, με τον πολύπειρο γκαρντ να υπογράφει στη νέα του ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, μετά από ένα διάστημα στο οποίο και αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος μίλησε για την περίοδο όπου είχε έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024 στο προ Ολυμπιακό τουρνουά της Ρίγας. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως μόλις έγινε γνωστό πως υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, η Φενέρμπαχτσε, με την οποία μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια, προέβη στην αποδέσμευσή του!

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ο τουρκικός σύλλογος όχι μόνο δεν τον στήριξε, αντιθέτως, τον άφησε τελείως μόνο του, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αποθεραπεία και τις φυσικοθεραπείες ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή είναι ο τραυματισμός. Έζησα έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να έχει κανείς στο μπάσκετ. Μόλις τραυματίστηκα, με έδιωξαν από την ομάδα. Ήμουν σχεδόν εντελώς μόνος. Προπονήθηκα μόνος μου, έκανα φυσικοθεραπεία και χειρίστηκα τα πάντα μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr