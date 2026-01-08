ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

Ο Σουηδός στόπερ του ΑΠΟΕΛ άφησε αιχμές για τον προπονητή της Σκανδιναβικής χώρας.

Με λόγια που δύσκολα περνούν απαρατήρητα, ο Φραντς Μπρόρσον άνοιξε τα χαρτιά του αναφορικά με τη σταθερή απουσία του από τις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας. Ο κεντρικός αμυντικός του ΑΠΟΕΛ, μιλώντας στο σουηδικό μέσο FotbollDirekt, εξέφρασε δημόσια τον προβληματισμό του και άφησε σαφείς αιχμές για τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Σε ερώτηση για το αν η κατάσταση αυτή τον έχει απογοητεύσει, ο 28χρονος στόπερ δεν μάσησε τα λόγια του:

«Δεν έχω δεχθεί ούτε ένα τηλεφώνημα, ούτε καν έχω βρεθεί στην προεπιλογή. Είναι κάπως περίεργο. Δεν θα πω ότι τα έχω παρατήσει, όμως προφανώς χρειάζεται ένας εντελώς διαφορετικός προπονητής για να κληθώ ξανά. Δεν νομίζω ότι η εθνική παρακολουθεί ιδιαίτερα το ελληνικό ή το κυπριακό πρωτάθλημα. Έχεις περισσότερες πιθανότητες αν παίζεις στην Αλσβένσκαν, όπως είδαμε με τον Γκούσταβ Λούντγκρεν. Υπάρχουν πολλοί παίκτες στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι περίεργο που δεν είμαι μέσα.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Μπρόρσον εμφανίστηκε ρεαλιστής, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τίποτα:

«Δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό να μπω στην ομάδα μέσα στο επόμενο εξάμηνο ενόψει του Μουντιάλ. Είναι δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, πάντα υπάρχει χώρος για κάποιον “late bloomer”», κατέληξε.

Για τη σχέση του με τον Γκαρσία:

«Ήταν στη Ρεάλ από το 2005, τότε που είχαν όλα τα αστέρια, και παρ’ όλα αυτά έμεινε εκεί για μερικές σεζόν. Τον ήξερα λίγο από πριν. Ήταν λίγο σαν κι εμένα στο γήπεδο, ένας πολεμιστής με πολλές κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Του αρέσει η νοοτροπία μου, γι’ αυτό με πήρε μαζί του στην Κύπρο»

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πονοκέφαλος» για Γκάουσταντ, αλλά με περισσότερα «όπλα» στο ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια

ΑΕΛ

|

Category image

Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θέλει τον Μπρούνο Φερνάντες με ηγεμονικό συμβόλαιο η Αλ Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα 2026 – Στάλθηκε μήνυμα ενότητας και Ολυμπιακών αξιών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Ντε Κολό έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσπασε το ρεκόρ ο Νταβίντ Λουίζ και στο καπάκι ο Νίκος Φρούσος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Ελλάδα

|

Category image

Νέα ώρα έναρξης του ντέρμπι Απόλλων - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπεισε και παραμένει στην Τσέλσι ο ΜακΦάρλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραγικός θάνατος για αθλητή extreme sports: Βούτηξε από ύψος 1 χλμ κι έπεσε σε βράχια με 120 χλμ./ώρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαψεύδει για Ντιένγκ η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη