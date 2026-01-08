Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

Με λόγια που δύσκολα περνούν απαρατήρητα, ο Φραντς Μπρόρσον άνοιξε τα χαρτιά του αναφορικά με τη σταθερή απουσία του από τις κλήσεις της Εθνικής Σουηδίας. Ο κεντρικός αμυντικός του ΑΠΟΕΛ, μιλώντας στο σουηδικό μέσο FotbollDirekt, εξέφρασε δημόσια τον προβληματισμό του και άφησε σαφείς αιχμές για τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Σε ερώτηση για το αν η κατάσταση αυτή τον έχει απογοητεύσει, ο 28χρονος στόπερ δεν μάσησε τα λόγια του:

«Δεν έχω δεχθεί ούτε ένα τηλεφώνημα, ούτε καν έχω βρεθεί στην προεπιλογή. Είναι κάπως περίεργο. Δεν θα πω ότι τα έχω παρατήσει, όμως προφανώς χρειάζεται ένας εντελώς διαφορετικός προπονητής για να κληθώ ξανά. Δεν νομίζω ότι η εθνική παρακολουθεί ιδιαίτερα το ελληνικό ή το κυπριακό πρωτάθλημα. Έχεις περισσότερες πιθανότητες αν παίζεις στην Αλσβένσκαν, όπως είδαμε με τον Γκούσταβ Λούντγκρεν. Υπάρχουν πολλοί παίκτες στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι περίεργο που δεν είμαι μέσα.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Μπρόρσον εμφανίστηκε ρεαλιστής, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τίποτα:

«Δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό να μπω στην ομάδα μέσα στο επόμενο εξάμηνο ενόψει του Μουντιάλ. Είναι δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, πάντα υπάρχει χώρος για κάποιον “late bloomer”», κατέληξε.

Για τη σχέση του με τον Γκαρσία:

«Ήταν στη Ρεάλ από το 2005, τότε που είχαν όλα τα αστέρια, και παρ’ όλα αυτά έμεινε εκεί για μερικές σεζόν. Τον ήξερα λίγο από πριν. Ήταν λίγο σαν κι εμένα στο γήπεδο, ένας πολεμιστής με πολλές κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Του αρέσει η νοοτροπία μου, γι’ αυτό με πήρε μαζί του στην Κύπρο»