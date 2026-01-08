Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Την στιγμή που τα αργεντίνικα ΜΜΕ θεωρούν απλώς θέμα χρόνου την μετακίνηση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ δίνει νέα τροπή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του έχει συμφωνήσει με την Ρίβερ Πλέιτ.

Μιλώντας στο «TyC Sports», ο Χοσέ Μανσούρ τόνισε πως η Γοδόι Κρουζ έχει συμφωνήσει με την Ρίβερ Πλέιτ και θέλει να συνεργαστεί μαζί της, ενώ δεν υπάρχει η ίδια επιθυμία για άλλες ομάδες (εννοώντας προφανώς και το «Τριφύλλι»).

«Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ υποστήριξε ότι ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στην Ρίβερ και πως δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του ποδοσφαιριστή.

Πηγή: sdna.gr