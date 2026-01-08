Μεντιλίμπαρ: «Να φτάσει μέχρι τον τελικό ο Ελ Κααμπί για να επιστρέψει χαρούμενος»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο το Σάββατο (10/01, 19.30) στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στο novasports.gr μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου, έκανε αναφορά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τις δηλώσεις των παικτών του για τον ίδιο, αλλά και την αγωνιστική φιλοσοφία του Άλβαρο Ρούμπιο.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ:

Μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο; «Είναι όλα σημαντικά παιχνίδια και σε όλα έχουμε τον στόχο να κερδίσουμε. Τον ίδιο έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε λοιπόν έτσι στο Περιστέρι. Γνωρίζετε πως απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος επίσης έχει τον ίδιο στόχο. Παίξαμε απέναντί τους πρόσφατα σχετικά, τον Νοέμβριο. Κερδίσαμε, αλλά παίξαμε στην έδρα μας. Τώρα θα παίξουμε εκτός. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Αύριο (09/01) αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν. Με το χέρι στην καρδιά, αν μιλήσετε στο τηλέφωνο, θα του ευχηθείτε καλή επιτυχία ή το αντίθετο; «Aν μιλούσα με τον Ελ Κααμπί στο τηλέφωνο ειλικρινά θα του ευχόμουν καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρθει να είναι χαρούμενος και με ανεβασμένο το ηθικό. Σίγουρα αν έχανε το σημερινό παιχνίδι και έπρεπε να αποχωρήσει για να γυρίσει, θα ήταν πιο σύντομα κοντά μας, αλλά θα έρχονταν στεναχωρημένος, θα έρχονταν με πεσμένο το ηθικό του, ενώ το ιδανικό θα είναι να φτάσει μέχρι το τελικό, γιατί είναι στη χώρα του, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που θα λέγαμε πως έχει την υποχρέωση να την κερδίσει, επομένως θέλουμε να φτάσει μέχρι το τελικό».

