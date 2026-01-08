ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

Ο Σταύρος Γεωργίου μπήκε αλλαγή στο 46' και με τρία γκολ πρωταγωνίστησε για το συγκρότημα Σατσιά.

Η Ομόνοια Αραδίππου επικράτησε του Ολυμπιακού με 4-3 στο ΓΣΠ στην παράταση και πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου Coca - Cola. Σε ένα ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου, τα συναισθήματα άλλαξαν πολλές φορές με την ομάδα της Αραδίππου να χαμογελάει στο τέλος.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό με εντυπωσιακό τέρμα του Χαραλάμπους. Οι μαυροπράσινοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα, δείχνοντας να ελέγχουν τον ρυθμό.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως. Η Ομόνοια Αραδίππου ανέβασε στροφές, πίεσε ψηλά και βρήκε γρήγορα την ισοφάριση. Στο 55’ ο Γεωργίου έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έπειτα από υποδειγματική συνεργασία.

Η πρώτη ανατροπή έγινε στο 72’, όταν ο Ζορζίνιο σκόραρε με πέναλτι. Ένα πέναλτι που σφυρίχτηκε για χέρι του Μπαρμπόσα και το οποίο εκτελέστηκε δύο φόρες. Την πρώτη ο Ταλιχμανίδης είπε όχι στον παίκτη από την Γουινέα Μπισάου αλλά το VAR έδωσε επανάληψη για αντικανονική είσοδο του Μάρκου Χαραλάμπους στη μεγάλη περιοχή.

ΚαιΣτην τελευταία φάση του αγώνα (90+9΄ ) οι μαυροπράσινοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση με τον Μπαρμπόσα.  Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την ημιώρη παράταση όπως και το παιχνίδι και βρήκε ξανά προβάδισμα αυτή τη φορά με τον Μπαΐροβιτς.

Τα «περιστέρια» όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Γεωργίου βγήκε ξανά μπροστά και με γκολ στο 111' και στο 115' εγράψε τον επίλογο ενός παιχνιδιού θρίλερ και έστειλε την ομάδα του στην προημιτελική φάση του κυπέλλου. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Στεφάνου (58΄ Χρίστου), Φελίπε, Μπαρμπόσα, Γκόμες (43΄ Μπράντονιτς), Τζεπάρ, Στ. Χαραλάμπους (73΄ Μπαΐροβιτς), Μ. Χαραλάμπους (73΄ Πικής), Ιντζιά (58΄ Βιερίνια), Ταβάρες, Ομορόβα (98΄ Κονομής).

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ: Σακκά, Φομπά (46΄ Αντωνίου), Φαν Μιούλεμ, Eνρίκες, Κάνο, Καλλής, Έντουαρτς, Ευριπίδου (46΄ Ζορζίνιο), Ζαχαρίου (77΄ Ποντικός), Μεκκαουί (46΄ Γεωργίου), Φατάι.

Σκόρερ: Χαραλάμπους Σ. 19′, Μπαρμπόσα 90+9′ , 97΄ Μπαΐροβιτς / 55΄ , 111΄, 115΄ Γεωργίου, 70΄ πέν. Ζορζίνιο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+10΄ Μπαρμπόσα / 30΄ Ενρίκες, 47΄ Κάνο, 80΄ Φατάι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΚΥΠΕΛΛΟ

