ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026.

Η τεχνολογία περνά οριστικά στο προσκήνιο της διαιτησίας, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει σε πλήρη κλίμακα την τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ στο Μουντιάλ του 2026. Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί ως FIFA World Cup 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεχνολογικό τεστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι η εισαγωγή avatar 3D, τα οποία θα δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και θα ενσωματώνονται στο υπάρχον σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ. Πριν από την έναρξη του τουρνουά, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε ψηφιακή σάρωση υψηλής ακρίβειας. Μέσα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο, το σύστημα θα δημιουργεί ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο του σώματός τους, ικανό να αποτυπώνει με ακρίβεια τις θέσεις και τις κινήσεις των επιτρεπτών μελών του σώματος σε κάθε φάση.

Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στο σύστημα να παρακολουθεί τους παίκτες ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες: σε εκρηκτικά σπριντ, σε φάσεις με πολλούς παίκτες στο ίδιο οπτικό πεδίο ή όταν η κάμερα δεν έχει καθαρή γραμμή θέασης. Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του ανθρώπινου λάθους, αλλά και η ταχύτερη υποστήριξη του VAR, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε ελάχιστο χρόνο και με μεγαλύτερη συνέπεια από αγώνα σε αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κατανόηση των αποφάσεων από το κοινό. Οι τρισδιάστατοι avatar θα ενσωματώνονται στο τηλεοπτικό σήμα, επιτρέποντας στους θεατές να βλέπουν καθαρά και ρεαλιστικά τη γραμμή του οφσάιντ και τη θέση του παίκτη. Η FIFA επιδιώκει έτσι να περιορίσει τη σύγχυση και τις αμφισβητήσεις, μετατρέποντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του σύγχρονου ποδοσφαίρου σε μια πιο διαφανή διαδικασία.

Το σύστημα δεν αποτελεί θεωρητική καινοτομία. Έχει ήδη δοκιμαστεί σε πρόσφατες διοργανώσεις της FIFA, όπως το Διηπειρωτικό Κύπελλο, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία στους διαιτητές και στους τεχνικούς. Το Μουντιάλ του 2026, με τον τεράστιο αριθμό αγώνων και τη συνεχή πίεση χρόνου, θα είναι το απόλυτο crash test για την τεχνολογία.

Παράλληλα με το οφσάιντ, η FIFA παρουσίασε –σε συνεργασία με τη Lenovo– και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα Football AI Pro θα λειτουργεί ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για όλες τις εθνικές ομάδες, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε προηγμένα στατιστικά και ανάλυση πριν και μετά τους αγώνες.

Επιπλέον, η αναβαθμισμένη Referee View, δηλαδή η κάμερα σώματος του διαιτητή, θα προσφέρει πιο σταθερές και καθαρές εικόνες χάρη σε λογισμικό σταθεροποίησης βασισμένο στην AI, δίνοντας στο κοινό μια πρωτόγνωρη οπτική «μέσα από το γήπεδο».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, περιέγραψε το Μουντιάλ του 2026 ως «το μεγαλύτερο αθλητικό θέαμα που έχει υπάρξει ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν παγκοσμίως. Όπως τόνισε, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο τη διαιτησία, αλλά και τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων και τη στήριξη των ομάδων σε ένα πιο δίκαιο και σύγχρονο περιβάλλον.

Το μήνυμα της FIFA είναι σαφές: το ποδόσφαιρο του μέλλοντος θα παίζεται όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και με δεδομένα, αλγορίθμους και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Και το οφσάιντ, η πιο λεπτή γραμμή του παιχνιδιού, γίνεται το πεδίο όπου η τεχνητή νοημοσύνη καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη παικτών, διαιτητών και φιλάθλων σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πονοκέφαλος» για Γκάουσταντ, αλλά με περισσότερα «όπλα» στο ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια

ΑΕΛ

|

Category image

Μπρόρσον κατά του Πότερ: «Με αυτόν τον προπονητή δεν έχω ελπίδα για Μουντιάλ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θέλει τον Μπρούνο Φερνάντες με ηγεμονικό συμβόλαιο η Αλ Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού από την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στη Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα 2026 – Στάλθηκε μήνυμα ενότητας και Ολυμπιακών αξιών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Ντε Κολό έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέτο για Φενέρ: «Μόλις τραυματίστηκα με έδιωξαν από την ομάδα, ήμουν εντελώς μόνος μου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσπασε το ρεκόρ ο Νταβίντ Λουίζ και στο καπάκι ο Νίκος Φρούσος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Ελλάδα

|

Category image

Νέα ώρα έναρξης του ντέρμπι Απόλλων - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έπεισε και παραμένει στην Τσέλσι ο ΜακΦάρλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραγικός θάνατος για αθλητή extreme sports: Βούτηξε από ύψος 1 χλμ κι έπεσε σε βράχια με 120 χλμ./ώρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαψεύδει για Ντιένγκ η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη