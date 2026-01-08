Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Η τεχνολογία περνά οριστικά στο προσκήνιο της διαιτησίας, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει σε πλήρη κλίμακα την τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ στο Μουντιάλ του 2026. Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί ως FIFA World Cup 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεχνολογικό τεστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι η εισαγωγή avatar 3D, τα οποία θα δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και θα ενσωματώνονται στο υπάρχον σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ. Πριν από την έναρξη του τουρνουά, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε ψηφιακή σάρωση υψηλής ακρίβειας. Μέσα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο, το σύστημα θα δημιουργεί ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο του σώματός τους, ικανό να αποτυπώνει με ακρίβεια τις θέσεις και τις κινήσεις των επιτρεπτών μελών του σώματος σε κάθε φάση.

Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στο σύστημα να παρακολουθεί τους παίκτες ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες: σε εκρηκτικά σπριντ, σε φάσεις με πολλούς παίκτες στο ίδιο οπτικό πεδίο ή όταν η κάμερα δεν έχει καθαρή γραμμή θέασης. Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του ανθρώπινου λάθους, αλλά και η ταχύτερη υποστήριξη του VAR, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε ελάχιστο χρόνο και με μεγαλύτερη συνέπεια από αγώνα σε αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κατανόηση των αποφάσεων από το κοινό. Οι τρισδιάστατοι avatar θα ενσωματώνονται στο τηλεοπτικό σήμα, επιτρέποντας στους θεατές να βλέπουν καθαρά και ρεαλιστικά τη γραμμή του οφσάιντ και τη θέση του παίκτη. Η FIFA επιδιώκει έτσι να περιορίσει τη σύγχυση και τις αμφισβητήσεις, μετατρέποντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές του σύγχρονου ποδοσφαίρου σε μια πιο διαφανή διαδικασία.

Το σύστημα δεν αποτελεί θεωρητική καινοτομία. Έχει ήδη δοκιμαστεί σε πρόσφατες διοργανώσεις της FIFA, όπως το Διηπειρωτικό Κύπελλο, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία στους διαιτητές και στους τεχνικούς. Το Μουντιάλ του 2026, με τον τεράστιο αριθμό αγώνων και τη συνεχή πίεση χρόνου, θα είναι το απόλυτο crash test για την τεχνολογία.

Παράλληλα με το οφσάιντ, η FIFA παρουσίασε –σε συνεργασία με τη Lenovo– και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα Football AI Pro θα λειτουργεί ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για όλες τις εθνικές ομάδες, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε προηγμένα στατιστικά και ανάλυση πριν και μετά τους αγώνες.

Επιπλέον, η αναβαθμισμένη Referee View, δηλαδή η κάμερα σώματος του διαιτητή, θα προσφέρει πιο σταθερές και καθαρές εικόνες χάρη σε λογισμικό σταθεροποίησης βασισμένο στην AI, δίνοντας στο κοινό μια πρωτόγνωρη οπτική «μέσα από το γήπεδο».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, περιέγραψε το Μουντιάλ του 2026 ως «το μεγαλύτερο αθλητικό θέαμα που έχει υπάρξει ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν παγκοσμίως. Όπως τόνισε, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο τη διαιτησία, αλλά και τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων και τη στήριξη των ομάδων σε ένα πιο δίκαιο και σύγχρονο περιβάλλον.

Το μήνυμα της FIFA είναι σαφές: το ποδόσφαιρο του μέλλοντος θα παίζεται όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και με δεδομένα, αλγορίθμους και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Και το οφσάιντ, η πιο λεπτή γραμμή του παιχνιδιού, γίνεται το πεδίο όπου η τεχνητή νοημοσύνη καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη παικτών, διαιτητών και φιλάθλων σε παγκόσμια κλίμακα.