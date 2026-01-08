Θέλει τον Μπρούνο Φερνάντες με ηγεμονικό συμβόλαιο η Αλ Χιλάλ

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία φέρεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Πορτογάλου.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς ο Φερνάντες αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του, με το ενδιαφέρον της Αλ-Χιλάλ να επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεγάλης μεταγραφής προς τη Saudi Pro League.

SDNA