Θέλει τον Μπρούνο Φερνάντες με ηγεμονικό συμβόλαιο η Αλ Χιλάλ

Η Αλ Χιλάλ επανέρχεται δυναμικά και ετοιμάζει νέα κίνηση για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία φέρεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Πορτογάλου.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς ο Φερνάντες αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του, με το ενδιαφέρον της Αλ-Χιλάλ να επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεγάλης μεταγραφής προς τη Saudi Pro League.

 

SDNA

 

ΔΙΕΘΝΗ

