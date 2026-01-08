Η ΚΟΕ έκοψε τη Βασιλόπιτα 2026 – Στάλθηκε μήνυμα ενότητας και Ολυμπιακών αξιών

Με τις ευλογίες της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, και την παρουσία εκπροσώπων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) πραγματοποίησε την εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας για το 2026, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου. Τον Πανιερώτατο Μητροπολιτη Ταμασού και Ορεινής που βρισκόταν εκτάκτως στη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου, εκπροσώπησαν οι Πρωτοπρεσβύτεροι Θεόδωρος Στυλιανού και Στέφανος Χρυσάνθου και ο Ιεροδιάκονος Βαρθολομαίος Χαραλάμπους οι οποίοι τέλεσαν τον αγιασμό και ευλόγησαν τη Βασιλόπιτα.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, στα Διοικητικά τους Συμβούλια, στους λειτουργούς και τα στελέχη τους, οι οποίοι καθημερινά στηρίζουν έμπρακτα τον κυπριακό αθλητισμό.

Απεθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Στυλιανού ευχήθηκε καλή και παραγωγική χρονιά στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες καθώς και στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτές, και σε όλους τους αθλητές υγεία, και να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν για το 2026.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους «στο σπίτι του αθλητισμού και του Ολυμπισμού», ευχόμενος μια υγιή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Τόνισε τη σημασία της πίστης και της παράδοσης ως δύναμης νέας αρχής, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο των λειτουργών και των στελεχών των Ομοσπονδιών, οι οποίοι εργάζονται με συνέπεια και επαγγελματισμό, συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε ότι το Ολυμπιακό Μέγαρο αποτελεί έναν «ζωντανό οργανισμό» συνεργασίας και στήριξης, σημειώνοντας ότι μόνο στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» φιλοξενήθηκαν τον περασμένο χρόνο περισσότερες από 120 θεσμικές εκδηλώσεις εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς συμμετοχές του 2025, στις μεγάλες διοργανώσεις και στην επιστροφή της Κύπρου στην κορυφή των Αγώνων Μικρών Κρατών της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα της ΚΟΕ δεν είναι τα μετάλλια, αλλά η συμμετοχή, οι παροχή ίσων ευκαιριών στους νέους αθλητές και η καλλιέργεια των αξιών του Ολυμπισμού. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στα προγράμματα στήριξης αθλητών μέσω Olympic Solidarity και υποτροφιών, καθώς και στη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τους χορηγούς της ΚΟΕ.

Ο Πρεσβευτής Fair Play κ. Άντρος Καραπατάκης, στον σύντομο χαιρετισμό του, ανέδειξε τη σημασία του «ευ αγωνίζεσθαι» ως στάση ζωής, τονίζοντας ότι η επιτυχία στον αθλητισμό δεν μετριέται μόνο με διακρίσεις, αλλά κυρίως με ήθος, σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι σε όλους όσοι συμμετέχουν στο αθλητικό γίγνεσθαι.

Εκ μέρους των λειτουργών των Αθλητικών Ομοσπονδιών χαιρετισμό απηύθυνε η κα Έλενα Σέργη, τονίζοντας την ικανοποίηση για τη διαχρονική στήριξη της ΚΟΕ προς το ανθρώπινο δυναμικό των Ομοσπονδιών και η σημασία της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της ενότητας σε ένα διαρκώς απαιτητικό περιβάλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της Βασιλόπιτας, κληρώσεις για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και το προσωπικό τους, καθώς και δεξίωση που παρέθεσε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή προς όλους τους προσκεκλημένους, στέλνοντας το μήνυμα ότι το πραγματικό «χρυσό φλουρί» του κυπριακού αθλητισμού είναι οι άνθρωποί του. Τυχερή αθλητική ομοσπονδία αναδείχτηκαν οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας ΚΟΕ κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Ταμίας ΚΟΕ κ. Γιάννος Φωτίου, και τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ευθύμιος Πολυδώρου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Κώστας Κωνσταντίνου, και Τένη Αβρααμίδου. Παρόντες επίσης τα Επίτιμα Μέλη ΚΟΕ κ.κ. Τάκης Κληρίδης, Πάρης Σπανός και Φοίβος Χρίστου, ο Κοσμήτορας ΕΟΑΚ κ. Μάρκος Κληρίδης και οι Πρόεδροι των αθλητικών Ομοσπονδιών κ.κ. Χάρης Λοΐζίδης (Ποδοσφαίρου), Δημήτρης Λεοντής (Αντισφαίρισης), Χρήστος Χριστοφόρου (Ιστιοπλοΐα), Παναγιώτης Χατζηπαντελής (Μπάτμιντον) Φώτης Μαραθοβουνιώτης (Καράτε) και Κωνσταντίνος Φιλάρετος (Χάντμπολ).

Παρέστησαν επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου κ. Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ο κ. Γιώργος Μιχαήλ (CEO IMH), ο πρώην πρεσβευτής Fair Play κ. Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Ανχης (Π.Β) Χρίστος Πιερής (Διευθυντής Γραμματείας ΑΣΑΕΦ) και ο κ. Παναγιώτης Τρισόκκας (Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων),

Τη χορηγική οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκπροσώπησαν οι κ.κ. Γιώργος Χριστοδουλίδης (Head of HR / Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού), Αναστάσιος Καλογιάννης (Operations & Business Development Manager Βιοϊατρική), και Ηρακλής Κριτσέλης (Marketing & Sales Manager Βιοϊατρική).

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ΟΠΑΠ Κύπρου (Diamond Partner), τις LOGICOM και EUROBANK (Platinum Partner), την PETROLINA (Gold Partner), τις ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, ALLIANZ και MEDOCHEMIE (Silver Partners), την CABLENET (Communications Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner),την ΤΟΥΟΤΑ (Mobility Partner) την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner), και το Ίδρυμα Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ (Proud Sponsor).