Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Σπουδαίο διπλό στην παράταση με το οποίο απέκλεισε την Ομόνοια και εξασφάλισε την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλλου Futsal πήρε η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε των πρασίνων με 3-2 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία, χάρη σε γκολ του Ιακώβου 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης!

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι κιτρινοπράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Στυλιανού, με το τριφύλλι να ισοφαρίζει με τον Τσίτσο λίγο πριν από το τέλος (36'). Ο Στυλιανού σκόραρε και στο 3ο λεπτό της παράτασης, ενώ ο Λακκούφης ισοφάρισε σε 2-2 για την Ομόνοια στο 8ο λεπτό, πριν ο Ιακώβου... πει την τελευταία λέξη.

Στο άλλο παιχνίδι της Τρίτης (17/2) η Αθηένου πήρε το εισιτήριο χάρη σε διπλό με 2-1 επί της Δόξας Παλιομετόχου. Θυμίζουμε πως στα ημιτελικά βρίσκονται επίσης απο τη Δευτέρα ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας, που κέρδισαν την ΑΕΛ (7-2) και την Αραράτ (4-1) αντίστοιχα.