Κύπελλο Futsal: Πρόκριση για ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα

Μέσα από τους αγώνες της Δευτέρας προκρίθηκαν ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας.

Ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε με 7-2 την ΑΕΛ και ο Απόλλωνας 4-1 την Αραράτ.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία θα γίνει ο αγώνας Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΚ (έναρξη στις 20:00 με απευθείας μετάδοση από τη Cytavision) και στο Μελκονιάν Δόξα Παλαιομετόχου - Αθηαίνου AC (έναρξη στις 20:00).