Άλλαξε εικόνα και έφερε αισιοδοξία ο Καμορανέζι

Με θετικό τρόπο ξεκίνησε την δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Αμμοχώστου ο Μάουρο Καμορανέζι.

Η διοίκηση της Ανόρθωσης μετά από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, έσπευσε να αντικαταστήσει τον Τιμούρ Κετσπάγια με τον 49χρονο προπονητή.

Ο Μάουρο Καμορανέζι έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στην επιστροφή του στην «Μεγάλη Κυρία» αφού στα πρώτα τρία παιχνίδια στον πάγκο της, είναι αήττητος. Συγκεκριμένα μετράει μία εκτός έδρας νίκη ενάντια στον Άρη, μία ισοπαλία στην Πάφο με την ομώνυμη ομάδα και άλλη μία με την ΕΝΥ Ύψωνα.

Αυτά τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ελπίδα στον κόσμο της Ανόρθωσης, κάτι το οποίο είχε ανάγκη για την δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Α. Π.