Θα δούμε καλά πράγματα φέτος στο φούτσαλ

Η διαφοροποίηση του φετινού πρωταθλήματος η απόφαση της ΚΟΠ όπως οι ομάδες έχουν στο ρόστερ τους μόνο Κύπριους αθλητές. Αυτό οδήγησε στην επαναδραστηριοποίηση ομάδων αλλά και την συμμετοχή νέων.

Έπειτα από την πρώτη αγωνιστική είχαμε τα πιο κάτω αποτελέσματα:

Τετάρτη 08.10.2025

ΑΠΟΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη 4-1

Πέμπτη 09.10.2025

Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΛ 5-1

Ένωση Νέων Λατσιών - Αθηαίνου AC 7-0

Απόλλων - Αραράτ 4-2

Παρασκευή 10.10.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Skylink ΑΕΚ Λάρνακας (Μελκονιάν)

Αυτό που διαπιστώσαμε βλεπόντας το Ομόνοια - ΑΕΛ είναι πως φέτος θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Δυνατές μονομαχίες, πολλά γκολ και θέαμα.