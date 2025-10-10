Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία περιλάμβανε το σημερινό (Παρασκευή 10/10) πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, που συνέχισαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στην OPAP Arena (Κυριακή 19/10, 21:00). Πέραν των διεθνών, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν είχε νέες απουσίες να διαχειριστεί. Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Το Σάββατο (11/10) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:30.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, θα εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό (2/11, 19:30 - Δημοτικό Γήπεδο Σερρών), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πίσω από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει άλλος που να κινδυνεύει, καθώς οι επόμενοι έχουν «κιτρινιστεί» από μία μόνο φορά.