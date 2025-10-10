ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

Η αποστολή της Εθνικής μας αναχωρεί σήμερα το απόγευμα με προορισμό το Σαν Μαρίνο για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής στο Σεραβάλε, για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πριν από 27 χρόνια, στις 18 Νοεμβρίου 1998 βρεθήκαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε προκριματική φάση (τότε για το Euro 2000) με το Σαν Μαρίνο στο Σεραβάλε.

Οι δύο ομάδες συμμετείχαν τότε στον 6ο όμιλο της προκριματικής φάσης μαζί με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Αυστρία και η Κύπρος τερμάτισε στην 4η θέση με 12 βαθμούς.

Σε ένα αγώνα που παρακολούθησαν 600 θεατές, η Εθνική μας επικράτησε με 1-0 στο Σαν Μαρίνο με σκόρερ τον Μιλένκο Σπόλιαριτς στο 40ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του τότε αρχηγού Πάμπου Πίττα, ο Μιλένκο με κεφαλιά νίκησε τον Γκασπεράνι και χάρισε τη νίκη στην ομάδα μας.

Στο 38ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Μάριου Αγαθοκλέους και στο 49ο λεπτό δυνατό σουτ του Μαλέκκου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Πανίκος Γεωργίου χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Νίκος Παναγιώτου (Ανόρθωση), Ανδρέας Σοφοκλέους (ΑΕΛ), Πάμπος Πίττας (Απόλλωνας), Γιώτης Παναγιώτου (Ομόνοια), Μάριος Χαραλάμπους (Απόλλωνας), Βάσος Μελαναρκίτης (Ανόρθωση), Γιώτης Εγκωμίτης (Ανόρθωση), Μιλένκο Σπόλιαριτς (Απόλλωνας), Σίνισα Γκόγκιτς (Ολυμπιακός Πειραιώς), Κώστας Μαλέκκος (Ομόνοια), Μάριος Αγαθοκλέους (Αθηναϊκός).

Στο 73ο λεπτό ο Γιάννος Ιωάννου (ΑΠΟΕΛ) αντικατέστησε τον Μαλέκκο και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου (Ηρακλής Θεσσαλονίκης) και στο 85ο λεπτό ο Γιάννος Οκκάς (Ανόρθωση) τον Γκόγκιτς

Στην αποστολή ήταν και οι Μιχάλης Σιημητράς (Εθνικός Άχνας), Χάρης Νικολάου (Ομόνοια), Χάρης Χαραλάμπους (Ανόρθωση), Κλήμης Αλεξάνδρου (ΑΕΚ).

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Ιρλανδός Μακ Ντέρμοντ με συνεργάτες τους συμπατριώτες του Ο΄Μπράϊεν και Ράϊαν. Παρατηρητής ήταν ο Τσέχος Μπάτα.

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

