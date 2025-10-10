Αναβαθμίζεται το στολίδι της Λάρνακας!

Με τα έσοδα που θα έχει φέτος η ομάδα από τη συμμετοχή της στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, οι διοικούντες κάνουν διάφορες σκέψεις για ν’ αναβαθμίσουν περαιτέρω την έδρα της ΑΕΚ, η οποία θεωρείται ήδη γήπεδο – στολίδι για τη Λάρνακα και την Κύπρο ευρύτερα. Ανάμεσα στα σχέδια που υπάρχουν είναι και η τοποθέτηση στεγάστρου στην ανατολική κερκίδα. Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «ΑΓΧΟΣ ΜΗΔΕΝ» και στον συνάδελφο Κυριάκο Χατζηχαραλάμπους, ο νομικός σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΚ, Ιωσήφ Φράγκος, αποκάλυψε ότι όντως με τα έσοδα από την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, το «ΑΕΚ Αρένα» θα μπει τα αμέσως προσεχή χρόνια σε πορεία αναβάθμισης. Δήλωσε ότι υπάρχει σκέψη για στέγαση της ανατολικής εξέδρας, για δημιουργία ενός νέου χώρου φιλοξενίας στα VIP, ενώ ενδεχομένως να γίνει και αναβάθμιση του φωτισμού του σταδίου. Όλα αυτά, σημείωσε, θα ξεκινήσουν στο σύντομο μέλλον, πιθανότατα από τη νέα χρονιά.

«Κορυφαίος επαγγελματίας»

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Ιωσήφ Φράγκος ρωτήθηκε για τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα, και κλήθηκε να σχολιάσει την προσφορά του στην ομάδα της Λάρνακας. Ο κ.Φράγκος χαρακτήρισε τον Βάσκο τεχνικό διευθυντή «κορυφαίο επαγγελματία», λέγοντας χαρακτηριστικά πως όποιος έχει το θράσος, διότι περί θράσους πρόκειται, να τοποθετηθεί αρνητικά για τον Τσάβι Ρόκα, σίγουρα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. «Είναι γνωστό πόσες καλές επιλογές έκανε, πόσο πολύ βοήθησε ώστε να μεγαλώσει αυτή η ομάδα και να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ελπίζω να τον έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα στην ΑΕΚ. Ο καθένας πρέπει να κάμνει τη δουλειά του. Το σωματείο μας επέλεξε πριν πολλά χρόνια να προσλάβει ειδικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μόνο θρασύτητα μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να αξιολογήσει αρνητικά το έργο του Ρόκα στην ΑΕΚ», είπε, μεταξύ άλλων, ο εκ των στενών συνεργατών του Άντρου Καραπατάκη στο δ.σ. Εξάλλου, ο κ.Φράγκος παρουσιάστηκε σίγουρος ότι σύντομα η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Τετραήμερο ρεπό

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ απολαμβάνουν το τετραήμερο ρεπό που τους παραχώρησε η τεχνική ηγεσία και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Θυμίζουμε, ότι την ΑΕΚ περιμένει ένας αγωνιστικός «γολγοθάς» μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού σε διάστημα 23 ημερών θα κληθεί να δώσει συνολικά επτά παιχνίδια, τέσσερα για το πρωτάθλημα (με ΕΝΠ, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Ομόνοια Αρ,), δύο για το Κόνφερενς Λιγκ (με Κρίσταλ Πάλας και Αμπερτίν) καθώς και το Σούπερ Καπ με την Πάφος F.C.