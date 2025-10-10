ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων

Στην τελική ευθεία με φιλικό παιχνίδι μπήκε από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σήμερα η Εθνική μας αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι τον Απόλλωνα στο Κολόσσι και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που συμπεριλάμβονται στην κλήση.

Στο πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε τους Στυλιανού, Ζήνωνος, Τζιαμά, Βίκτωρος, Γιαννακού, Βενιζέλου, Βρόντη, Ανδρέου, Γεωργίου, Νεοφύτου, Αθανασίου.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Στυλιανού (60' Παντελής Μιχαήλ), Μιχαηλίδη, Παντελή, Κυριάκου, Σ. Σολωμού, Παττίχης, Ευριπίδου, Χριστοδούλου, Δ. Σολωμού, Θεοδοσίου, Παπαστυλιανού.

Ο Απόλλωνας νίκησε στο φιλικό με 2-0 από τέρματα που σημειώθηκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Χρήσιμα σίγουρα τα συμπεράσματα που έβγαλε ο Κωνσταντίνος Μακρίδης ενόψει της δύσκολης αποστολής στο Κλουζ (14/10 ο αγώνας μας) και πριν την αναχώρηση θα γίνουν προπονήσεις το Σάββατο και την Κυριακή.

Στις 14 Οκτωβρίου για τον όμιλο μας θα γίνουν επίσης οι αγώνες Κόσοβο - Σαν Μαρίνο και Ισπανία - Φινλανδία.

Η Εθνική μας αντιμετώπισε μέχρι τώρα την Ισπανία (εκτός) και την Φινλανδία (εντός έδρας). Η προσεχής μας αντίπαλος, μετά από δύο αγωνιστικές βρίσκεται στους τέσσερις βαθμούς από 1 νίκη και 1 ισοπαλία.

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

