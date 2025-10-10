ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Dubai BC ανακοίνωσε παίκτη πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Dubai BC ανακοίνωσε παίκτη πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η Dubai BC ανακοίνωσε την προσθήκη του Τάραν Άρμαστρονγκ στο ρόστερ της. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Παίκτης της Dubai BC είναι επίσημα ο Τάραν Άρμστρονγκ. Ο 23χρονος Αυστραλός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτος, με οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου, ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024–25, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 17.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα για τους Κέιρνς Τάιπανς στο NBL , με ποσοστό ευστοχίας 46,1% εντός πεδιάς και 35,1% στα τρίποντα.

«Η Dubai BC είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Τάραν Άρμστρονγκ , ενός 23χρονου Αυστραλού πόιντ γκαρντ ύψους 1,96 εκατοστών, γνωστού για την ικανότητά του στο παιχνίδι και στο σκοράρισμα. Ο Άρμστρονγκ εντάσσεται στην ομάδα με μονοετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερο χρόνο.

Ο Άρμστρονγκ φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία από την θητεία του στο NBL της Αυστραλίας (με τους Cairns Taipans) και την θητεία του στην G League του NBA με τους Santa Cruz Warriors.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024–25, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 17,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά αγώνα για τους Cairns Taipans στο NBL , με ποσοστό ευστοχίας 46,1% εντός πεδιάς και 35,1% στα τρίποντα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους Santa Cruz Warriors στην G League του NBA, είχε 11,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ ανά αγώνα, αποδεικνύοντας περαιτέρω την συνολική του επιρροή ως ένας ευέλικτος στρατηγός στο παρκέ.

Ο Αυστραλός γκαρντ εντάσσεται σε ένα αναπτυσσόμενο και φιλόδοξο πρότζεκτ στο Ντουμπάι, φέρνοντας την ενέργεια και τη δημιουργικότητά του στην ομάδα καθώς αυτή συνεχίζει να χτίζει την ταυτότητά της σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Άρμστρονγκ έχει ενταχθεί στην ομάδα στην Αθήνα, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού», αναφέρει η ανακοίνωση της Dubai BC.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη