Η Dubai BC ανακοίνωσε παίκτη πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Παίκτης της Dubai BC είναι επίσημα ο Τάραν Άρμστρονγκ. Ο 23χρονος Αυστραλός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτος, με οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου, ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024–25, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 17.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα για τους Κέιρνς Τάιπανς στο NBL , με ποσοστό ευστοχίας 46,1% εντός πεδιάς και 35,1% στα τρίποντα.

«Η Dubai BC είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Τάραν Άρμστρονγκ , ενός 23χρονου Αυστραλού πόιντ γκαρντ ύψους 1,96 εκατοστών, γνωστού για την ικανότητά του στο παιχνίδι και στο σκοράρισμα. Ο Άρμστρονγκ εντάσσεται στην ομάδα με μονοετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερο χρόνο.

Ο Άρμστρονγκ φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία από την θητεία του στο NBL της Αυστραλίας (με τους Cairns Taipans) και την θητεία του στην G League του NBA με τους Santa Cruz Warriors.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους Santa Cruz Warriors στην G League του NBA, είχε 11,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ ανά αγώνα, αποδεικνύοντας περαιτέρω την συνολική του επιρροή ως ένας ευέλικτος στρατηγός στο παρκέ.

Ο Αυστραλός γκαρντ εντάσσεται σε ένα αναπτυσσόμενο και φιλόδοξο πρότζεκτ στο Ντουμπάι, φέρνοντας την ενέργεια και τη δημιουργικότητά του στην ομάδα καθώς αυτή συνεχίζει να χτίζει την ταυτότητά της σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Άρμστρονγκ έχει ενταχθεί στην ομάδα στην Αθήνα, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού», αναφέρει η ανακοίνωση της Dubai BC.

